Belen Rodriguez, scatta la reazione: dalle risposte social alle possibili mosse legali dopo Falsissimo

Belen Rodriguez a Tu si que vales

La showgirl avrebbe preso le distanze dalle ricostruzioni circolate nelle ultime ore

La vicenda che coinvolge Belen Rodriguez continua a suscitare attenzione dopo la nuova puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona dedicata alla showgirl argentina. Al centro del caso ci sarebbero alcune ricostruzioni sulla sua vita privata e professionale, rispetto alle quali Rodriguez avrebbe espresso una posizione differente, intervenendo direttamente sui social.

La showgirl, rispondendo ad alcuni utenti sotto un recente post pubblicato su Instagram, avrebbe fatto sapere di essere tranquilla e avrebbe preso le distanze dalle dichiarazioni circolate nelle ultime ore. Una reazione affidata quindi ai social, mentre sul caso potrebbero arrivare ulteriori sviluppi sul piano legale.

Belen Rodriguez, la possibile valutazione dei legali

Secondo quanto riportato dal sito Lollo Magazine, Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sarebbero rivolti ai rispettivi legali per valutare le possibili iniziative a tutela delle proprie posizioni dopo quanto emerso nelle ultime ore dalla puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona.

Si tratta, al momento, di una ricostruzione riportata da una fonte giornalistica e non di un provvedimento giudiziario già formalizzato. Eventuali iniziative legali dovranno quindi essere verificate sulla base degli sviluppi delle prossime ore.

La vicenda si inserisce in una fase particolarmente movimentata per Belen Rodriguez, già al centro negli ultimi mesi di diverse indiscrezioni relative alla sua attività televisiva e alla sua vita privata.

Il sostegno dell’ex marito Stefano De Martino

Nel frattempo, secondo quanto riportato, Stefano De Martino avrebbe manifestato vicinanza all’ex moglie in queste ore caratterizzate dal forte clamore mediatico.

Anche in questo caso si tratta di informazioni riferite da fonti giornalistiche e non accompagnate, al momento, da dichiarazioni pubbliche dirette del conduttore.

La vicenda resta dunque in evoluzione. Da una parte ci sono le ricostruzioni diffuse nelle ultime ore e la possibile valutazione di iniziative legali; dall’altra la posizione di Belen Rodriguez, che avrebbe scelto di intervenire direttamente sui social per contestare alcuni degli elementi circolati e prendere le distanze dalle ricostruzioni che la riguardano.

La reazione di Belen Rodriguez alla puntata di Falsissimo