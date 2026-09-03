Stefano De Martino, Affari Tuoi riparte e guarda già a Sanremo 2027: tutte le novità e quella promessa sui Måneskin

Stefano De Martino

Il conduttore prepara il Festival 2027 mentre riparte Affari Tuoi: «Ho già ascoltato centinaia di canzoni»

Stefano De Martino torna al timone di Affari Tuoi e, nello stesso momento, entra sempre più nel vivo la preparazione del suo primo Festival di Sanremo da conduttore e direttore artistico. Due impegni che si intrecciano e che hanno già acceso il toto-ospiti, soprattutto dopo le parole del 36enne sulla possibile reunion dei Måneskin.

«Non so se effettivamente si riuniranno di nuovo. È una cosa su cui stanno lavorando e, laddove dovessero effettivamente riunirsi, hanno già il mio invito all’Ariston», ha detto De Martino durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Affari Tuoi.

Una frase che riaccende inevitabilmente le indiscrezioni sulla band e sul possibile ritorno insieme di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio proprio sul palco che li ha consacrati.

«Sarebbe il posto giusto per ripartire»

De Martino ha chiarito che, al momento, non esiste alcuna conferma ufficiale sulla reunion.

Ma se il gruppo dovesse effettivamente tornare insieme, il direttore artistico di Sanremo avrebbe già fatto sapere di essere pronto ad accoglierlo.

«Credo che sia un palco per loro molto importante, dal quale forse è giusto anche ripartire, proprio per il rispetto della storia del gruppo», ha spiegato.

L’eventuale ritorno dei Måneskin all’Ariston avrebbe inoltre un valore particolare per il pubblico italiano, visto che proprio Sanremo fu una delle tappe decisive del loro percorso prima del successo internazionale.

De Martino ha però invitato a non trasformare le indiscrezioni in certezze: «Al momento non c’è una conferma». E, ha assicurato, quando ci sarà qualcosa di concreto sarà lui stesso a comunicarlo.

Da Vasco Rossi ai grandi ospiti: «La porta è aperta per tutti»

Il toto-nomi non riguarda soltanto i Måneskin. Tra le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane c’è stata anche quella relativa a Vasco Rossi, che De Martino ha smentito con una battuta.

«Magari», ha detto sorridendo.

Il direttore artistico ha quindi spiegato che, al momento, non c’è ancora nulla di definito sul fronte degli ospiti.

«La porta è aperta per tutti, abbiamo le porte spalancate», ha raccontato, ricordando però che siamo ancora all’inizio di settembre e che la costruzione di un Festival richiede tempo.

«È un po’ come andare a pesca», ha scherzato, spiegando che le idee sono numerose e che i nomi che circolano possono essere veri, falsi o semplicemente diventare lo spunto per nuove proposte.

«Ogni tanto esce fuori qualche nome: alcuni sono veri, alcuni no. È un po’ il gioco di Sanremo», ha aggiunto.

«Ho già ascoltato centinaia di canzoni»

Se sugli ospiti tutto è ancora in movimento, sul fronte musicale il lavoro è invece già cominciato da tempo.

De Martino ha raccontato di aver ascoltato centinaia di canzoni in vista della selezione dei Big per il Festival 2027.

«A settembre è arrivata una nuova ondata di artisti che si sono presentati», ha spiegato, sottolineando come le proposte arrivino da canali differenti e non siano raccolte al momento in un’unica piattaforma.

L’obiettivo resta quello di arrivare a una rosa di 24 partecipanti, comprendendo 23 Big e il vincitore di Sanremo Giovani, secondo l’impostazione illustrata dal conduttore.

La nomina arrivata con largo anticipo gli ha permesso di iniziare il lavoro già da diversi mesi.

«Avendo avuto il vantaggio del tempo abbiamo iniziato a lavorare presto», ha raccontato.

Il Festival di Sanremo 2027 è in programma dal 16 al 20 febbraio e rappresenterà il primo grande banco di prova per De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

Affari Tuoi cambia casa e riparte da Milano

Prima di arrivare all’Ariston, però, De Martino deve affrontare una nuova stagione televisiva.

Affari Tuoi riparte domenica 6 settembre nell’access prime time di Rai 1, ma con una novità importante: il programma lascia Roma e si trasferisce al Centro di produzione Rai di via Mecenate, a Milano.

«La novità è questo bellissimo studio, nuovo di zecca», ha raccontato De Martino.

Il nuovo spazio è stato progettato per essere più versatile, con un grande utilizzo di ledwall e la possibilità di modificare luci e scenografie.

L’idea è quella di ampliare il programma verso un intrattenimento più articolato, anche attraverso ospiti e appuntamenti speciali.

L’ossatura, però, resterà quella conosciuta dal pubblico: i 20 rappresentanti delle regioni italiane, i pacchi, le offerte e i cambi.

Gennarino lascia il posto a Tommasino

Tra le novità della nuova stagione c’è anche un cambio a quattro zampe.

Gennarino lascia infatti il posto al nipote Tommasino.

De Martino ha scherzato sulla staffetta: «I cani in tv sono come i notai, si lasciano il posto tra loro».

Confermata invece la presenza di Martina Miliddi, mentre il programma manterrà i suoi meccanismi tradizionali.

Sono previsti anche appuntamenti speciali, tra cui una puntata in prima serata il 4 dicembre e l’appuntamento con la Lotteria Italia il 6 gennaio.

«La pressione deve diventare ambizione»

La nuova stagione sarà quindi particolarmente impegnativa per De Martino, che dovrà conciliare la conduzione quotidiana di Affari Tuoi con la preparazione del Festival.

Il trasferimento dello show a Milano, però, gli consentirà di ridurre gli spostamenti e di lavorare più facilmente sui due fronti.

«Quando non registro mi dedico a Sanremo», ha spiegato.

La pressione, inevitabilmente, c’è. Ma il conduttore preferisce trasformarla in uno stimolo.

«L’importante è trasformarla in ambizione a fare meglio», ha concluso.

E intanto, mentre Affari Tuoi si prepara a riaprire i pacchi, il primo vero colpo del Sanremo di Stefano De Martino potrebbe essere già scritto: se i Måneskin torneranno insieme, l’invito all’Ariston è ufficialmente sul tavolo.