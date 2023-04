Berlusconi, la polmonite conseguenza di una malattia del sangue: apprensione per il Cav

La polmonite che ha costretto Silvio Berlusconi in terapia intensiva è la conseguenza di una malattia ematica importante. Fonti ospedaliere confermano indiscrezioni che si rincorrono da ore sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, ricoverato d’urgenza nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 aprile.

Il primo ricovero di Berlusconi legato a importanti problemi ematici

“Mi manca l’aria” – avrebbe riferito il Cavaliere nel cuore della notte con l’immediato trasferimento al San Raffaele di Milano con la Tac che ha confermato la polmonite legata ai problemi al sangue che sarebbero emersi nelle scorse settimane e per i quali aveva effettuato una serie di accertamenti sette giorni prima del malore.

Si attendono eventuali comunicazioni dal medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, dopo che la famiglia ha deciso di mantenere il più stretto riservo sulle condizioni dell’ex premier. Secondo il Corriere della Sera all’esponente politico sarebbe stata diagnosticata una leucemia.

L’ex premier stabile dopo la prima notte trascorsa in ospedale:

Le sue condizioni sono stabili con la prima notte in terapia intensiva che è trascorsa senza ulteriori criticità. Berlusconi è vigile e sta seguendo una terapia per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue. “Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia. Tutto il mondo è preoccupato per Berlusconi, che lascia il segno della sua attività. Ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo” – ha detto il capogruppo alla Camera di Fi, Paolo Barelli, ai microfoni di Rtl 102.5.