Bimba di 3 anni si rovescia addosso pentola di acqua bollente a Bibione, è grave

Una bambina di 3 anni, slovacca, in vacanza coi genitori a Bibione (Venezia), è stata ricoverata in ospedale, in gravi condizioni, per le ustioni riportate in un incidente domestico avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 8 agosto.

Bibione, la bimba slovacca in vacanza a Bibione è ricoverata al centro Grandi Ustionati di Padova

Si è rovesciata addosso l’acqua bollente di una pentola con cui i genitori stavano scaldando il biberon. Il dramma si è consumato nei pochi istanti in cui si è trovata da sola. La piccola è stata accompagnata in auto dal padre al locale Punto di primo intervento. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso che ha condotto la bambina al centro Grandi Ustionati di Padova.

La piccola ha ustioni in gran parte del corpo. Le sue condizioni sono serie ma, nonostante le gravi ustioni riportate, non sarebbe in pericolo di vita. A gennaio una bambina di 8 anni si era ustionata a Vittoria (Ragusa) con l’acqua bollente fuoriuscita dalla valvola di un termosifone.