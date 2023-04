Dimentica la nipote in auto: morta bimba di 7 mesi pochi mesi dopo la tragedia del fratellino in Florida

Attenzioni, dolci coccole e premure… Quelle che in genere i nonni riservano ai propri nipoti dai quali non si vorrebbero mai separare. A Wauchula, in Florida, una madre piange disperata per la perdita di due figli piccoli che aveva affidato alla persona in cui riponeva la massima fiducia.

Tracey Nix è finita a processo per il decesso della nipote Uriel

Ora Kaila Schock ha portato in aula di tribunale la madre, la 65enne Tracey Nix, alla quale aveva affidato la figlia, Uriel Schock, di 7 mesi. La donna l’ha dimenticata in auto per diverse ore dopo essere rientrata da un pranzo fuori con amici. Ha posizionato la bambina sul seggiolone nel sedile posteriore ed lasciato il ristorante intorno alle 13:40.

Una volta a casa, a dieci minuti di distanza, ha accudito il cane prima di concentrarsi sull’esercitazioni al pianoforte. Solo quando è arrivato il nipote, che doveva uscire con lei, si è ricordata di aver dimenticato in auto la piccola Uriel. Il marito di Nix ha raggiunto l’auto ed ha tirato fuori il corpo esamine della bimba tentando anche una manovra di rianimazione.

Nel 2021 si addormentò mentre faceva da babysitter all’altro bimbo della figlia, il piccolo affogò in uno stagno

Sul posto anche i servizi d’emergenza che non hanno potuto far altro che accertare il decesso di Uriel in una giornata in cui la temperatura raggiungeva i 30 gradi con l’auto che era diventato una rovente trappola per la piccola. Per l’accaduto Tracey Nix è finita a processo con l’accusa di omicidio. Sconvolta la figlia che aveva già perso un bambino di 16 mesi, Ezra, che pure aveva affidato alla nonna.

L’episodio risaliva al dicembre del 2021 con Tracey Nix che si addormentò mentre faceva da babysitter al nipote che si allontanò e finì in uno stagno morendo affogato. “Quando mi è stato detto che si trattava di un incidente, ho pensato che mia madre poteva essere ancora un buona nonna e le ho dato una seconda possibilità”. L’udienza per la morte di Uriel Schock è stata aggiornata al 2 maggio.