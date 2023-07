Bimba di 6 anni morta a Palma di Montechiaro dopo aver bevuto il latte: aperta inchiesta

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul caso della bambina di 6 anni di Palma di Montechiaro, morta soffocata, lo scorso 28 giugno, dopo avere bevuto il latte. Il capo dei pm Salvatore Vella ha disposto l’autopsia: il fascicolo, in questo momento, è a carico di ignoti.

Dopo aver bevuto il latte la bimba non respirava bene, la disperata corsa all’ospedale di Agrigento

La piccola, costretta da una malattia genetica a stare a letto, è arrivata quasi in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove i medici hanno tentato di tutto per salvarla. I genitori, secondo la ricostruzione, dopo averle dato il latte ed essersi accorti che non respirava bene, l’hanno trasportata al pronto soccorso dove la bimba è morta poco dopo. La bambina è spirata verosimilmente per soffocamento causato dal latte.

La piccola era costretta a letto da una malattia genetica

A causare l’invalidità permanente una sospetta malattia genetica rara e non diagnosticata, era stata in cura al Gaslini di Genova prima e in una struttura sanitaria di Palermo. La Procura, adesso, vuole fare chiarezza sulle cause del decesso e su eventuali responsabilità che, al momento, non vengono ipotizzate.