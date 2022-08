Preghiera a San Giovanni Battista per chiedere una grazia oggi 29 agosto

Oggi 29 agosto si celebra il martirio di San Giovanni Battista, venerato da tutte le Chiese cristiane e considerato santo da tutte quelle che ammettono il culto dei santi. E’ una delle personalità più importanti dei Vangeli.

Salomè chiese la decapitazione di Giovanni Battista su richiesta della madre dopo aver stregato Erode

Secondo il Cristianesimo, la sua vita e predicazione sono costantemente intrecciate con l’opera di Gesù Cristo. Di seguito dal sito la gioia di una preghiera pubblichiamo una preghiera per chiedere una grazia al santo che visse a lungo nel deserto. Storicamente la data della morte di Giovanni Battista viene collocata tra la fine dell’anno 31 e l’inizio del 32 dc.

La tradizione narra che ad ordinare la sua decapitazione fu Salomè, figliolia di Erodiade, dopo aver stregato Erode con un ballo sensuale durante il banchetto per il suo compleanno. Quest’ultimo disse alla giovane che era pronto ad esaudire qualsiasi suo desiderio. Non sapendo cosa chiedere Salome corse dalla madre che le disse di chiedere la testa di Giovanni Battista.

Preghiera a San Giovanni Battista per chiedere una grazia

San Giovanni Battista, che fosti chiamato da Dio a preparare la via al Salvatore del mondo e invitasti le genti alla penitenza e alla conversione, fa che il nostro cuore sia purificato dal male perché diveniamo degni di

accogliere il Signore. Tu che avesti il privilegio di battezzare nelle acque del Giordano il Figlio di Dio

fatto uomo e di indicarlo a tutti quale Agnello che toglie i peccati del mondo, ottienici l’abbondanza del doni dello Spirito Santo e guidaci nella via della salvezza e della pace. Amen.

LITANIE di San Giovanni Battista

Signore, pietà. Signore pietà, Cristo, pietà. Cristo pietà

Signore, pietà. Signore pietà

Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci

Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici

Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.

Spirito Santo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.

Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi.

S. Giovanni Battista, precursore del Signore, prega per noi.

S. Giovanni, inclito nel tuo stesso nome, prega per noi.

S. Giovanni fin dal seno materno ricco di grazia, prega per noi

S. Giovanni nunzio di gaudio per i popoli, prega per noi

S. Giovanni nato tra prodigi di grazia, prega per noi

S. Giovanni benedetto dalla Madre di Dio, prega per noi

S. Giovanni cresciuto mirabilmente nel deserto, prega per noi

S. Giovanni voce che prepara le vie del Signore, prega per noi

S. Giovanni instancabile predicatore della conversione, prega per noi

S. Giovanni istitutore del battesimo di penitenza, prega per noi

S. Giovanni testimone della SS. ma Trinità, prega per noi

S. Giovanni che additi alle folle l’Agnello di Dio, prega per noi

S. Giovanni che rendi testimonianza alla Luce che è Cristo, prega per noi

S. Giovanni che battezzi Gesù nel Giordano, prega per noi

S. Giovanni che doni a Gesù i tuoi discepoli, prega per noi

S. Giovanni amico dello Sposo celeste, prega per noi

S. Giovanni specchio della penitenza, prega per noi

S. Giovanni prodigio di umiltà, prega per noi

S. Giovanni amante della povertà, prega per noi

S. Giovanni giglio di perfetta castità, prega per noi

S. Giovanni vindice della divina legge, prega per noi

S. Giovanni lucerna ardente e luminosa, prega per noi

S. Giovanni il più grande dei nati di donna, prega per noi

S. Giovanni il più eccelso dei profeti, prega per noi

S. Giovanni splendore dei martiri, prega per noi

S. Giovanni esemplare dei monaci, prega per noi

S. Giovanni sostegno dei confessori, prega per noi

S. Giovanni maestro degli evangelizzatori, prega per noi

S. Giovanni modello delle anime consacrate, prega per noi

S. Giovanni sollievo degli afflitti e dei carcerati, prega per noi

S. Giovanni luce per chi soffre le tenebre dell’anima, prega per noi

S. Giovanni fiducia per chi ti invoca, prega per noi

S. Giovanni flagello dei demoni, prega per noi

S. Giovanni conforto per chi muore, prega per noi

S. Giovanni tutela per tutta la Chiesa, prega per noi

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

ascoltaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi.