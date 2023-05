Vieste, Aurora muore a 6 anni soffocata dalla mozzarella mentre era a letto

Una bambina di sei anni, Aurora Conte, è morta soffocata da una mozzarella a Vieste, in provincia di Foggia, martedì 9 maggio. Secondo una prima ricostruzione la ragazzina ha iniziato ad accusare problemi dopo aver mangiato un boccone del latticino.

I genitori hanno sentito la piccola lamentarsi, la disperata corsa al pronto soccorso

Nonostante i tentativi disperati per la piccola non c’è stato nulla da fare con il decesso che è sopraggiunto per soffocamento. Secondo una prima ricostruzione la bimba era da un po’ andata a letto, allorquando i genitori hanno avvertito dei piccoli lamenti provenire dalla cameretta della piccola la quale, hanno poi scoperto, aveva vomitato nel sonno e non riusciva più a respirare.

I genitori hanno provato a rianimarla, prima della disperata corsa al pronto soccorso di Vieste dove le è stata praticata una piccola tracheotomia che non è servita per evitare il peggio. Pare che a provocare il soffocamento sia stato un residuo di mozzarella risalito in gola durante il vomito.

La piccola sarebbe stata soffocata dal vomito, il cordoglio del sindaco di Vieste

A comunicare la ferale notizia è stato il sindaco di Vieste con un post pubblicato su Facebook. “Sono profondamente addolorato. Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento” – ha riferito Giuseppe Nobiletti.

“Esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia di Aurora, con la speranza che possa trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonché la forza di superare il dolore di questa immane tragedia”. Una tragedia che ha lasciato sotto choc la città e che si è verificata mentre la processione della Madonna di Merino stava rientrando verso la cattedrale di Vieste.