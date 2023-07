Cagliari, furgone sui tavolini: 15 feriti, il conducente aveva fatto una sosta per il caffè (VIDEO)

Un furgone senza conducente è piombato sui tavolini di Corso Vittorio Emanuele intorno alle 14:28 di lunedì 3 luglio. Il bilancio è di 15 feriti, otto in ospedale, quattro locali gravemente danneggiati e un 35enne di Sestu, nell’hinterland di Cagliari, multato per omesso controllo del mezzo. Il mezzo è il furgone che stava guidando per alcune consegne da fare in corso Vittorio Emanuele, come ha raccontato agli agenti della polizia locale di Cagliari.

Attimi di panico in Corso Vittorio Emanuele, il furgone è piombato sui alcuni locali da Piazza Yenne

Aveva deciso di fare una sosta per bere un caffè. Ha lasciato il mezzo nella vicina Piazza Yenne e, a causa della pendenza, le ruote hanno iniziato a far scivolare il camion, sempre più veloce, sino a raggiungere la prima parte pedonale del corso, nello spicchio di marciapiede occupato da pedoni e tavolini. Due le ipotesi: un guasto ai freni oppure il mancato inserimento del freno a mano.

Il Comune di Cagliari si è affrettato a chiarire che “le fioriere non c’entrano, il camion è salito nel marciapiede e non è entrato nella strada pedonale”, mentre i residenti temono fatti simili in futuro, sollecitano l’installazione di dissuasori e dicono di temere una tragedia prima che si prendano i provvedimenti necessari.

Dal guasto ai freni al mancato inserimento del freno a mano, inquirenti al lavoro

Il furgone ha percorso poco meno di mezzo chilometro, travolgendo tavolini, sedie e persone. A fermarlo sono stati anche alcuni camerieri, uno è riuscito a tirare il freno a mano. Le immagini delle telecamere di uno dei locali coinvolti, il Cavò di Valentina Puddu, hanno ripreso il momento dell’impatto e la fuga dei clienti.