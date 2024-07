Bimbo di due anni scompare mentre stava giocando a Locorotondo: l’appello del sindaco

Sono ore di apprensione a Locorotondo, in provincia di Bari, per la scomparsa di un bambino di due anni in contrada Serralta. Si tratta del piccolo Domenico Gallo che al momento di sparire, intorno alle 11:00 di martedì 30 luglio, indossava una maglietta grigia, pantaloncini a quadretti blu e scarpe Adidas di colore blu.

Apprensione a Locorotondo, Domenico Gallo stava giocando all’esterno dell’abitazione in contrada Serralta

Secondo una prima ricostruzione il piccolo stava giocando all’esterno dell’abitazione di campagna. Quando la madre è uscita per controllare cosa stesse facendo non l’ha più trovato. Immediatamente la donna, madre di altri tre figli ha allertato i soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, vigili urbani con tanti volontari che si sono attivati per supportare le forze dell’ordine nelle ricerche. Almeno duemila le persone mobilitate ma fino a questo momento del bambino nessuna traccia di Domenico Gallo.

Il sindaco Antonio Bufano chiama a raccolta i residenti: ‘La vostra cooperazione è fondamentale’

Il sindaco di Locorotondo ha lanciato un appello: “Da circa tre ore un bambino risulta disperso. Nonostante l’immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, duemila uomini e cittadini volontari il piccolo non è ancora stato ritrovato. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine” – ha riferito Antonio Bufano. “La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino”.