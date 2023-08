Bimbo di 3 anni muore affogato a Santa Venerina, disperata la nonna

Il piccolo Samuele è morto annegato a 3 anni dopo essere caduto in una piccola piscina di casa a Santa Venerina, in provincia di Catania.

Tragedia nel catanese: Samuele è affogato in pochi centimetri d’acqua mentre giocava in piscina con un’amica

Il piccolo era in compagnia di un’amichetta mentre la nonna materna era a pochi metri in cucina. Secondo una prima ricostruzione è annegato in pochi centimetri d’acqua. Quando la donna si è accorta dell’accaduto il nipote era già deceduto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri. Inutili i tentativi di rianimazione con due ambulanze giunte in via Passopomo, a Santa Venerina.

La nonna era in cucina, aperta inchiesta e disposta autopsia

La Procura di Catania ha disposto l’autopsia e ha indagato la nonna del bambino per omicidio colposo come atto dovuto per potere eseguire l’accertamento medico legale come incidente probatorio. L’inchiesta è condotta dagli uomini dell’Arma della compagnia di Giarre.