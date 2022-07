Trova il figlio di 18 mesi morto dopo averlo dimenticato in auto: si toglie la vita per il dolore in Virginia

Ha ritrovato il figlio di 18 mesi privo di vita in auto e si è tolto la vita dopo aver avvertito i familiari. La tragedia si è consumata a Chesterfield, in Virginia (Stati Uniti) con la polizia che ha ritrovato il bambino e il padre deceduti in 14100 di Aldengate Road.

Tragedia a Chesterfield: il papà del piccolo ha chiamato i familiari prima di togliersi la vita

A sollecitare l’intervento delle forze dell’ordine la madre del bimbo dopo aver ricevuto un’angosciante telefonata dell’uomo che preannunciava il suicidio. Secondo la ricostruzione del tenente colonnello della polizia della contea di Chesterfield Chris Hensley il padre del piccolo si è reso conto di non averlo accompagnato all’asilo e l’ha ritrovato in auto. L’ha riportato in casa esamine e, quando ha compreso che non c’era più nulla da fare, ha chiamato i familiari ed ha riferito che si sarebbe suicidato per quello che aveva fatto.

Quando gli agenti di polizia si sono recati a Aldengate Road, Chesterfield, hanno trovato la portiera aperta dell’auto, il piccolo privo di vita in casa e ritrovato nel bosco dietro casa con una ferita mortale da arma da fuoco. Il bambino sarebbe rimasto nella vettura per almeno tre ore mentre il genitore era al lavoro.

Il bimbo è rimasto in auto per almeno tre ore mentre il padre era al lavoro

“Questa è una tragedia orribile e i nostri cuori sono con la famiglia e gli amici ma saremmo negligenti a sottovalutare quanto accaduto. Ancora una volta vi invito a controllare i vostri veicoli prima di allontanarvi” – ha dichiarato il tenente colonnello della polizia di Chesterfield Chris Hensley.