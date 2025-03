Blufi sotto choc: il cane Brian trovato morto dopo giorni di ricerche: ‘Atto di crudeltà’

Brian brutalmente ucciso a Blufi

Blufi, piccolo comune immerso nel Parco delle Madonie, è scosso da un atto di crudeltà che ha indignato l’intera comunità. Brian, un cane molto amato nella zona, era scomparso da giorni e i suoi proprietari avevano lanciato disperati appelli sui social per ritrovarlo. La speranza, però, si è trasformata in orrore: l’animale è stato trovato senza vita, vittima di una violenza efferata.

Brian sarebbe stato prima maltrattato e poi ucciso

Secondo le prime ricostruzioni, il cane sarebbe stato brutalmente maltrattato prima di essere ucciso. I segni di percosse sul corpo e il modo in cui è stato ritrovato lasciano pochi dubbi sulla crudeltà dell’atto. L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha immediatamente annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti e ha messo a disposizione una taglia di 1.500 euro per chi fornirà informazioni utili all’individuazione dei responsabili.

Caccia ai responsabili, ‘taglia’ di 1500 euro

Il dolore della comunità è palpabile, e sui social si moltiplicano i messaggi di sdegno e richiesta di giustizia. «Chi si accanisce contro un essere indifeso in questo modo rappresenta un pericolo per tutti» – scrive una cittadina, chiedendo l’intervento delle autorità affinché il caso non venga archiviato nell’indifferenza. Il sindaco di Blufi è stato sollecitato a prendere provvedimenti per garantire che atti simili non si ripetano.