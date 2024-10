Bologna piange Federico Asta, tragico scontro per il pasticciere dei vip: il gesto per i volontari

La pasticceria in via Battindarno, zona Santa Viola, con le serrande abbassate e il cartello che recita: “Chiuso per lutto”. È morto a Bologna Federico Asta, il “pasticcere dei vip”, come era soprannominato per le tante torte realizzate per artisti, cantanti e calciatori famosi nel corso degli anni.

Il 34enne è deceduto lunedì 21 ottobre in un incidente stradale verificatosi intorno alle 22:00. Era in sella sua moto quando si è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via La Malfa. Il centauro è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è morto sul colpo. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

“Voglio regalare un po’ di bomboloni e pizze ai volontari (per l’alluvione) che sono venuti qui a Bologna, come facciamo? Questa è stata l’ultima volta che ci siamo sentiti, e stamattina ti avrei richiamato per organizzarci”. A ricordare le parole di Federico Asta è la presidente del quartiere Borgo Panigale -Reno, Elena Gaggioli.

“In tanti abbiamo reagito con incredulità e dolore alla notizia di stamattina, soprattutto pensando alla tua bella famiglia a casa e a quella della Pasticceria. Grazie di tutte le torte Federico, delle merende alle Feste del Quartiere dalla Birra a Santa Viola, dei bomboloni alla Notte Viola e di tutte le volte che ci sei stato sorridente e disponibile. Le più sentite condoglianze alla moglie, alle figlie e anche a tutti i lavoratori della Pasticceria Federico Asta” – aggiunge. Tanti i messaggi di cordoglio e di incredulità condivisi sui social network. Nel 2013 era sopravvissuto a un brutto incidente in auto. Lascia due figli piccoli.