Preghiera potente per chiedere una grazia a San Giovanni Paolo II, oggi 22 ottobre la ricorrenza

Oggi 22 ottobre si celebra San Giovanni Paolo II. Papa Karol Wojtyła salì sul soglio pontificio il 16 ottobre 1978 dopo la prematura scomparsa di Papa Luciani (Giovanni Paolo I) . L’elezione dell’uomo venuto da lontano (nato a Wadowice in Polonia il 18 maggio 1920) , come lui stesso affermò subito dopo la fumata bianca, inizialmente destò stupore e ruppe la tradizione italiana a San Pietro.

Karol Wojtyla, il Papa rivoluzionario

Un Papa rivoluzionario. In realtà Papa Giovanni Paolo II avviò un’autentica rivoluzione sia nelle relazioni con le altre religioni, sia rispetto alle problematiche relative alle minoranze ma la sua opera fu rilevante anche per quanto concerne i delicati equilibri tra il mondo occidentale e l’Est Europa con Stati Uniti e Russia in piena guerra fredda. Il 13 maggio 1981 Papa Wojtyla subì un grave attentato in Piazza San Pietro da Mehmet Ali Ağca, un killer professionista turco. Il Santo Padre rimase ferito ma riuscì miracolosamente a salvarsi dall’attentato.

San Giovanni Paolo II, la canonizzazione nel 2014: i miracoli di Wojtyla

Morte, canonizzazione e miracoli di Giovanni Paolo II. La sera del 2 aprile 2005 il mondo intero restò senza fiato quando fu diffusa la notizia della morte Giovanni Paolo II. Tantissimi i fedeli, giunti da ogni parte del mondo, che raggiunsero la Città del Vaticano per l’ultimo saluto. Il giorno delle esequie, 8 aprile 2005, il feretro fu accompagnato dall’invocazione Santo subito.

Un appello che non è rimasto inascoltato con un processo rapido che portò prima alla beatificazione il 1 maggio 2011 e poi alla canonizzazione nel febbraio 2014. Due i miracoli accertati di Papa Wojtyla: la guarigione di suor Marie Simon-Pierre Normand dal Parkinson e la guarigione di Floribhet Mora.

Di seguito dal canale YouTube Una Luce di Maria una preghiera potente per chiedere la grazia a San Giovanni Paolo II nel giorno in cui si celebra la sua ricorrenza.