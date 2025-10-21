Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Preghiera potente per chiedere una grazia a San Giovanni Paolo II, oggi 22 ottobre la ricorrenza

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 22 Ott, 2025 - ore: 01:57 #22 ottobre 2019, #il santo di oggi, #Papa Giovanni Paolo II, #Papa Wojtyla, #preghiera potente Giovanni Paolo II, #preghiera potente San Giovanni Paolo II, #San Giovanni Paolo II 22 ottobre
Wojtyla

Oggi 22 ottobre si celebra San Giovanni Paolo II. Papa Karol Wojtyła salì sul soglio pontificio il 16 ottobre 1978 dopo la prematura scomparsa di Papa Luciani (Giovanni Paolo I) . L’elezione dell’uomo venuto da lontano (nato a Wadowice in Polonia il 18 maggio 1920) , come lui stesso affermò subito dopo la fumata bianca, inizialmente destò stupore e ruppe la tradizione italiana a San Pietro.

Karol Wojtyla, il Papa rivoluzionario

Un Papa rivoluzionario. In realtà Papa Giovanni Paolo II avviò un’autentica rivoluzione sia nelle relazioni con le altre religioni, sia rispetto alle problematiche relative alle minoranze ma la sua opera fu rilevante anche per quanto concerne i delicati equilibri tra il mondo occidentale e l’Est Europa con Stati Uniti e Russia in piena guerra fredda. Il 13 maggio 1981 Papa Wojtyla subì un grave attentato in Piazza San Pietro da Mehmet Ali Ağca, un killer professionista turco. Il Santo Padre rimase ferito ma riuscì miracolosamente a salvarsi dall’attentato.

San Giovanni Paolo II, la canonizzazione nel 2014: i miracoli di Wojtyla

Morte, canonizzazione e miracoli di Giovanni Paolo II. La sera del 2 aprile 2005 il mondo intero restò senza fiato quando fu diffusa la notizia della morte Giovanni Paolo II. Tantissimi i fedeli, giunti da ogni parte del mondo, che raggiunsero la Città del Vaticano per l’ultimo saluto. Il giorno delle esequie, 8 aprile 2005, il feretro fu accompagnato dall’invocazione Santo subito.

Un appello che non è rimasto inascoltato con un processo rapido che portò prima alla beatificazione il 1 maggio 2011 e poi alla canonizzazione nel febbraio 2014. Due i miracoli accertati di Papa Wojtyla: la guarigione di suor Marie Simon-Pierre Normand dal Parkinson e la guarigione di Floribhet Mora.

Di seguito dal canale YouTube Una Luce di Maria una preghiera potente per chiedere la grazia a San Giovanni Paolo II nel giorno in cui si celebra la sua ricorrenza.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Attualità

Tragedia stradale in Calabria: chi sono le tre vittime dell’incidente a Gioiosa Jonica

Ott 22, 2025 Redazione
Attualità

Choc a Palagonia e Scandicci, donne sequestrate e abusate: raggiri, trappole e violenze

Ott 21, 2025 Redazione
Attualità

Federica Tripoli muore a 32 anni dopo l’incidente in moto: la tenente di vascello salverà 5 vite

Ott 21, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Tempo Libero

Buon onomastico Donato, Donatella, oggi 22 ottobre: video, gif e immagini da condividere

Attualità

Preghiera potente per chiedere una grazia a San Giovanni Paolo II, oggi 22 ottobre la ricorrenza

Attualità

Tragedia stradale in Calabria: chi sono le tre vittime dell’incidente a Gioiosa Jonica

Attualità

Choc a Palagonia e Scandicci, donne sequestrate e abusate: raggiri, trappole e violenze

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.