Palermo, scontro tra moto davanti all’ospedale: Giuseppe D’Anna muore nel giorno del compleanno

Si chiama Giuseppe D’Anna, 51 anni, il motociclista morto in via Lazzaro, davanti all’ospedale Civico, a Palermo, nello scontro con un altro centauro nel giorno del suo compleanno.

Palermo, lo scontro violento tra le due moto all’alba: il 51enne pasticciere è deceduto sul colpo

Secondo una prima ricostruzione lo scontro violento tra due moto si sarebbe verificato intorno alle 5:30 mentre uno dei due mezzi stava entrando in ospedale e l’altra stava uscendo. Una delle due procedeva a forte velocità. L’impatto è stato violentissimo.

Giuseppe D’Anna è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale. La vittima lavorava come pasticcere. Gli agenti della polizia municipale stanno valutando la posizione dell’altro motociclista che rischia l’incriminazione per omicidio stradale.