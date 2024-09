Bomba d’acqua su Roma: cade impalcatura a Circo Massimo, Capitale in tilt (VIDEO)

Un forte temporale – con pioggia e vento – ha interessato Roma martedì 3 settembre. Una bomba d’acqua ha investito la Capitale come testimoniano diversi i video sui social che da questa mattina mostrano vie e sottopassi allagati. In via Ottaviano – come si vede nei filmati su Instagram – alcune grate del cantiere per i lavori del Giubileo sono state abbattute dal vento.

Bufera di pioggia e vento a Roma, cadono grate e volano tavolini

Anche a piazza Risorgimento sono stati scaraventati diversi tavolini, sedie e ombrelloni. L’acqua ha raggiunto anche il sottopasso pedonale che collega San Pietro a via delle Fornaci. Disagi e allagamenti anche nel centro storico come documentato da diversi video pubblicati da Welcome to Favelas. Oltre 70 gli interventi svolti dai vigili del fuoco per danni d’acqua, alberi e rami caduti, rimozione di cornicioni e parti di coperture cadute.

Le zone maggiormente colpite sono i quartieri La Rustica, Prati, lungotevere Ostiense e Circo Massimo. Proprio qui, a causa del vento e della pioggia, è caduta un’impalcatura: nessun ferito. Due alberi sono caduti in via di Santa Maria di Galeria, all’altezza via di Boccea, e in via Valle Aurelia, all’altezza della fermata metro.