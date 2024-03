Bondeno, Giuseppina guidava senza patente a quasi 104 anni: ‘Vado a giocare a carte’

Classe 1920, ma ancora in grado di mettersi in macchina in piena notte ed arrivare a Bondeno, nel ferrarese, per trovare alcuni amici. Protagonista di questa vicenda è Giuseppina Molinari, una anziana signora di 103 anni, che ha lasciato senza parole i carabinieri che l’hanno fermata, più che per l’assenza dell’assicurazione e la patente scaduta da due anni, proprio a causa della sua veneranda età.

Giuseppina Molinari è stata fermata dai carabinieri all’una di notte, guidava senza patente e assicurazione a 103 anni

La donna vive a di Vigarano Pieve (frazione del comune di Vigarano Mainarda) e martedì 19 marzo festeggerà 104 anni. A segnalare ai militari l’auto di colore bianco che procedeva in maniera pericolosa in piazza della Repubblica e stato un cittadino, attorno all’una di notte di lunedì. La pattuglia ha rintracciato la macchina in pochi minuti e dopo aver controllato la patente dell’anziana e appreso il suo anno di nascita, i carabinieri hanno intuito che la donna era disorientata e continuava a girare intorno alle stesse strade.

Nonostante lo stupore per la situazione quantomeno singolare, per Giuseppina Molinari di 103 anni sono scattate le contravvenzioni previste dal Codice della strada ed il veicolo è stato prelevato da un carro attrezzi che lo ha caricato e trasportato nel luogo da lei richiesto. Infine la signora è stata riaccompagnata a casa, concludendo così la sua notte ‘brava’.

L’anziana non si arrende ad una settimana dal compleanno: ‘Sono andata a Bondeno in bicicletta, ci ho messo mezz’ora’

“Mi hanno fatto il verbale, sono stati anche buoni. Sono venuti qui anche stamattina, hanno lasciato andare tante cose. Hanno portato l’auto in carrozzeria. Ora mi devo comprare una vespa” – ha affermato scherzosamente l’arzilla signora donna al TgR rivelando che non ha rinunciato all’appuntamento quotidiano con quattro amiche al bar al pomeriggio. “Sono andata a Bondeno in bicicletta, ci ho messo una mezzoretta”. La donna ha raccontato di aver lavorato da giovane in uno zuccherificio e in campagna. “Non mi sono mai sposata”.