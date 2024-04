Rissa con mazze da baseball e sparatoria ad Afragola davanti ad una chiesa dopo i battesimi

Cinque persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta in strada ad Afragola, in provincia di Napoli . Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe verificata una violenta lite tra due gruppi di persone intorno alle 13:00 di domenica 21 aprile.

Afragola, cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria a piazza Castello dopo la messa alla chiesa di San Giorgio

È accaduto all’ora di pranzo all’esterno della chiesa di San Giorgio a piazza Castello dopo la messa domenicale durante la quale sono stati celebrati alcuni battesimi. Secondo una prima sommaria ricostruzione, due gruppi si sarebbero fronteggiati in piazza. Prima una rissa, con spranghe e mazze da baseball, poi è spuntata una pistola. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Afragola e della squadra mobile della Questura di Napoli. Sequestrati alcuni bossoli e proiettili inesplosi.

Uno dei feriti operato all’addome, indignazione in città: ‘C’erano famiglie e bambini’

Cinque le persone ferite, di cui tre da colpi di pistola. Il più grave è un uomo raggiunto all’addome da un proiettile ed è stato operato d’urgenza. Versa in gravi condizioni. Un’altra persona è rimasta ferita ad una gamba. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la rissa degenerata poi in sparatoria.

Secondo alcuni testimoni la discussione sarebbe scoppiata tra due famiglie che in passato avevano già avuto degli screzi. Sconcerto e indignazione ad Afragola con il sindaco Antonio Pannone che ha definito inammissibile quanto accaduto anche perché verificatosi in una zona frequentatissima da famiglie con bambini.