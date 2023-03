Afragola, schianto nella notte: muoiono un minore e un 22enne, gravissimo l’amico

Un triste risveglio per Afragola, in provincia di Napoli, che ha perso due concittadini nel fiore degli anni in un drammatico incidente stradale.

Incidente mortale ad Afragola, perdono la vita i giovani Ferdinando Iaquino e Claudio De Rosa

La Peugeot 207 a bordo della quale viaggiavano Ferdinando Iaquino, 22 anni, e Claudio De Rosa, 17 anni, si è schiantata su un muro in via San Marco 195, nei pressi del Bar “La Fontanina” e non lontano dal territorio di Casalnuovo. A bordo dell’auto c’era un terzo giovane, un ventenne, che è stato trasportato in condizioni gravissime alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. Successivamente è stato trasferito al Cardarelli di Napoli perché successivamente sarebbe sopraggiunta un’emorragia cerebrale.

Sul luogo dell’incidente gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Afragola per la ricostruzione dell’incidente mortale. La vettura probabilmente è sbandata forse per una brusca manovra ed ha terminato la corsa sul muro.

In gravi condizioni l’amico ventenne delle vittime

Claudio De Rosa è morto sul colpo mentre Ferdinando Iaquino è deceduto poco dopo essere arrivato all’ospedale Cardarelli per le gravi ferite riportate. Dolore e incredulità ad Afragola per la prematura scomparsa dei due giovani.