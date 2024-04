Salernitana-Fiorentina 0-2 pagelle e highlights: Pellegrino colleziona orrori, Tchaouna dorme

La Salernitana continua il suo digiuno di vittorie nel 2024 e vede avvicinarsi la retrocessione matematica in serie B che potrebbe arrivare nel prossimo turno in caso di risultato negativo a Frosinone. Neanche contro una Fiorentina imbottita di riserve la squadra riesce a regalare un sorriso ai coraggiosi che hanno deciso di recarsi all’Arechi per seguire l’ennesima prova negativa dei granata.

Primo tempo horror, Sambia e Ikonè sprecano

Tra infortuni e squalifiche Colantuono è costretto a rivedere profondamente la formazione con Pierozzi e Fazio titolari in luogo degli infortunati Boateng e Gyomber e Legowski e Basic a metà campo per Maggiore e Coulibaly. Sambia viene preferito a Zanoli. Turn over con nove cambi rispetto all’ultimo match per Italiano che pensa alla semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta dopo aver conquistato le fatiche supplementari di Conference League. In tribuna si rivede Danilo Iervolino con il fratello al suo fianco.

Il primo tempo è soporifero, inguardabile. Si accende solo nel finale quando Sambia, libero in area viola, non riesce a deviare di testa un bel cross di Bradaric con la palla che arriva a Basic che passa in pratica la sfera a Terracciano. Pochi istanti dopo Fiorentina ad un passo dal gol con Kouamé che spreca da buona posizione facendo perdere le staffe all’ex Ranieri. Alta tensione nel finale per uno scontro Pierozzi-Sottil. Nello scontro interviene Basic che incassa il giallo di Marchetti con l’attaccante gigliato.

Ad inizio ripresa Fiorentina pericolosa con Sottil che vince un contrasto con Pierozzi ma sbatte contro Ochoa in uscita. La Salernitana si limita a contenere i gigliati che al 31′ vanno vicino al gol con Kouamé e su un bell’assist di Barak: il portiere granata salva in disperata uscita.

I granata crollano nel finale, a Frosinone può arrivare la retrocessione matematica

L’appuntamento con il gol è rinviato di 4 minuti con Kouamé che anticipa un molle Pellegrino e con un perfetto colpo di testa batte Ochoa. I granata non hanno forza e qualità per reagire e in pieno recupero arriva il raddoppio di Ikonè dopo l’ennesima parata del messicano su Mandragora. Gli uomini di Colantuono torneranno in campo in notturna il 26 aprile allo Stirpe di Frosinone in un match che potrebbe decretare la retrocessione matematica dei granata.

Salernitana pagelle: Candreva festeggia 500 presenze con una prestazione soporifera, Sambia spreca e non affonda

Ochoa 6,5: tiene a galla i granata come in altre circostanze fin quando può. Sul colpo di testa di Kouame e sul tiro di Ikonè non può nulla.

Pierozzi 5: Sottil lo mette spesso in difficoltà e ad inizio ripresa per poco non combina una frittata clamorosa.

Fazio 5,5: prova di sostanza del capitano granata che sia di testa che in anticipo si fa valere. Nel finale anche lui va in affanno.

Pirola 6: gli avanti viola non gli creano grossi grattacapi, gioca pulito e commette poche sbavature. Si infortuna nuovamente ed esce di scena. (17′ st Pellegrino 4,5: continua a ‘griffare’ i gol avversari. Questa volta ringrazia Kouame che gli salta in testa senza alcun ostacolo e sblocca la partita).

Sambia 5: fallisce un’occasione clamorosa nel primo tempo. Non affonda mai il colpo sulla fascia quando ha l’opportunità di farlo. (38′ st Zanoli sv)

Bradaric 5,5: nel primo tempo prova un paio di affondi cercando di sfondare verso l’area di rigore, movimento che i viola leggono e contengono senza problemi. Da un suo calcio d’angolo l’unico azione pericolosa dei granata.

Basic 6: tra i pochi a restare a galla ed a metterci grinta e determinazione nonostante scia reduce da un infortunio. (38′ st Simy sv: entra nel peggior momento).

Legowski 5,5: ok fin quando si tratta di fare legna, al momento di ricucire la manovra o aprire il gioco lascia molto a desiderare.

Candreva 5: fa 500 partite in serie A passeggiando per il campo. Incassando ugualmente il tributo dell’Arechi. Ammonito, salterà la trasferta di Frosinone in un turno che potrebbe decretare l’addio alla serie A. (23′ st Martegani 4,5: perde tutti i contrasti, dovrebbe dare qualità alla manovra ma la rallenta e sbaglia i tocchi più facili. Una grande delusione).

Tchaouna 4,5: appannato, abulico, fuori partita… Gioca con sufficienza, un atteggiamento incomprensibile per un ragazzo che dovrebbe ‘mangiarsi’ il campo.

Ikwuemesi 5,5: ci mette impegno e corsa con un paio di spunti interessanti che però non producono tiri verso lo specchio della porta. Poco assistito dai compagni. (23′ st Weissman 5: corri ragazzo, corri… ma il pallone non lo prende quasi mai. Vorrebbe spaccare il mondo ma non ha qualità e assistenza necessaria per lasciare traccia sul match).

Salernitana-Fiorentina, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Fiorentina delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://ww.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-

Sambia non riesce a deviare da buona posizione

La conclusione centrale di Basic

Ikone conclude fuori da buona posizione

Sottil sbatte contro Ochoa in uscita

Chance per Kouame, Ochoa para

Kouamé svetta…

e batte Ochoa

Ochoa salva su Mandragora

Ikone infila il portiere messicano