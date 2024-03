Brusnengo, auto si schianta contro palo della luce: muore il 28enne Michael Giardina

Un giovane, Michael Giardina, è morto mercoledì 6 marzo in un incidente stradale nel Biellese. La tragedia si è verificata poco dopo le 6:30, a Brusnengo, non distante da Biella.

Incidente Brusnengo, il violento schianto non ha dato scampo a Michael Giardina: tra pochi giorni festeggiava il compleanno

Il conducente della Fiat Panda si è schiantato contro un palo della luce tra via Giulio Pastore e via XXV aprile (all’altezza dell’incrocio con regione Stella), la strada che collega il paese al comune confinante di Roasio, in provincia di Vercelli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza medicalizzata, ma per Michael Giardina non c’era più nulla da fare. La vittima risiedeva a Curino e il 22 marzo avrebbe festeggiato il 29esimo compleanno. È ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso.