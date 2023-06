Buon onomastico Ettore, oggi 20 giugno: immagini e gif di auguri da inviare via social

Oggi, 20 giugno, si festeggia San Ettore martire. Poche le notizie relative alla sua vita con gli storici che sono concordi nel sostenere che abbia vissuto in Grecia nel periodo delle persecuzioni dell’imperatore Diocleziano. L’onomastico viene festeggiato il 20 giugno ma in alcune località viene celebrato il 23 dicembre.

Il martire viveva in Grecia nel periodo delle persecuzioni di Diocleziano

Significato del nome. Ettore deriva dal nome greco Ἕκτωρ (Hèktōr), latinizzato in Hector, si basa sul termine ἕκτωρ (hèktōr, “che tiene forte”, “che sta saldo”), a sua volta da ἔχω (èchō, “avere”, “tenere”, “possedere”. Il nome Ettore è particolarmente diffuso nel nord Italia ed ha conosciuto un rilevante incremento grazie alal figura storica di Ettore Fieramosca, protagonista del romanzo omonimo (1833) di Massimo D’Azeglio. Hector è un nome piuttsto comune nel Regno Unito ed, in particolar modo, in Scozia.

