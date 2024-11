Cade dal trattore nell’azienda di famiglia a Reggio Emilia: muore la 56enne Lia Ferrarini

Tragico incidente sul lavoro a Reggio Emilia, tra Rivaltella e Botteghe nel pomeriggio di venerdì 8 novembre. La 56enne Lia Ferrarini è caduta intorno alle 16:15 dal trattore per il bestiame nella storica azienda alimentare di famiglia di via Romesino, specializzata nella produzione di formaggi e aceto balsamico.

Lia Ferrarini ha battuto la testa sul cemento dopo la caduta dal trattore, trovata da un dipendente

La donna ha battuto violentemente la testa sul cemento. La più giovane di 5 fratelli della famiglia di imprenditori agricoli è stata trovata da alcuni dipendenti. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma per Lia Ferrarini non c’è stato nulla da fare. In via Romesino sono arrivati un’ambulanza e un’automedica. Sul posto i tecnici della Medicina del lavoro e i carabinieri di Albinea per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica del fatale incidente.

Sono state ascoltate tutte le persone presenti all’interno dell’azienda al momento della tragedia. “Amava tanto gli animali. Era la più operativa dei 5 fratelli, forse la più vicina a noi dipendenti. La sua passione era occuparsi delle vacche” – ha riferito uno dei dipendenti. La notizia si è diffusa rapidamente a Reggio Emilia tra l’incredulità e il cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lia Ferrarini.