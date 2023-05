Bambina di 6 anni cade e finisce sotto un trattore, è grave: San Marco in Lamis prega per Simona

Ore di ansia e di apprensione a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, per la sorte della piccola Simona. La bambina, 6 anni, è ricoverata in condizioni gravissime dopo un drammatico incidente verificato nella giornata di domenica 14 maggio, giorno della Festa della Mamma.

La bimba travolta dal trattore, trasferita in elisoccorso al Giovanni XXIII di Bari per l’aggravarsi delle condizioni

Per una tragica fatalità la ragazzina ha perso l’equilibrio ed è andata a finire sotto un trattore. Sembra che la piccola stesse sul mezzo agricolo che improvvisamente ha iniziato a muoversi. In ogni caso la dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

Nell’impatto ha riportato fratture al bacino, al fegato e ad un polmone. Dopo l’iniziale ricovero all’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo (in provincia di Foggia), è stata trasferita al pediatrico Giovanni XXIII di Bari in elisoccorso per l’aggravarsi delle condizioni.

Un trasporto reso ancora più complicato dalle avverse condizioni meteo. Simona è in prognosi riservata con i residente del comune di San Marco in Lamis che si sono stretti alla famiglia in questo delicato momento nella speranza che possano riabbracciare presto la bambina di 6 anni. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.