Caos alla Casa Bianca, Trump caccia Zelensky dopo uno scontro feroce: salta l’accordo

Trump e Zelensky durante l'infuocato incontro

Un incontro infuocato nello Studio Ovale

L’incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca si è trasformato in un acceso scontro. Dopo venti minuti di discussione accesa, Trump avrebbe chiesto a Zelensky di andarsene, mettendo fine bruscamente al colloquio. La conferenza stampa congiunta è stata cancellata, e Zelensky ha lasciato Washington senza firmare l’accordo sui minerali strategici, previsto inizialmente nell’agenda dell’incontro.

Trump attacca Zelensky: ‘Non sei pronto per la pace’

Su Truth Social, Trump ha poi commentato l’incontro con parole dure:

“Ho capito che Zelensky non è pronto per la pace se l’America è coinvolta. Lui pensa che il nostro supporto gli dia un vantaggio nei negoziati. Io non voglio un vantaggio, voglio la PACE.”

Ha poi aggiunto:

“Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti nel loro amato Studio Ovale. Potrà tornare solo quando sarà pronto per la pace.”

Zelensky lascia senza rilasciare dichiarazioni

A differenza delle attese, Zelensky non ha parlato con i media prima di lasciare la Casa Bianca. Secondo fonti americane, il presidente ucraino era visibilmente irritato per l’andamento dell’incontro.

Una foto scattata dalla giornalista della CNN Kaitlan Collins ha mostrato l’ambasciatrice ucraina negli USA, Oksana Markarova, con la testa tra le mani durante il confronto teso tra i due leader. Prima che la riunione nello Studio Ovale si trasformasse in una lite furibonda, un giornalista ha chiesto a Zelensky perché non indossasse un abito elegante davanti alla carica più alta degli Stati Uniti.

“Lo indosserò dopo che questa guerra sarà finita, sì” – ha detto Zelensky, rispondendo in inglese. “Forse qualcosa come il tuo, sì, forse qualcosa di meglio. Non lo so, vedremo. Forse qualcosa di più economico. Grazie.”

Trump: ‘Stai giocando con la Terza Guerra Mondiale‘

Secondo fonti interne, Trump avrebbe alzato i toni dicendo a Zelensky:

“Dovresti esserci grato, non puoi venire a Washington e dire ‘voglio questo, voglio quello’. Stai giocando con la vita di milioni di persone e con la Terza Guerra Mondiale. O fai un accordo, o noi siamo fuori.”

Reazioni internazionali: Medvedev esulta, gli analisti attaccano Trump

Il violento scontro tra i due presidenti ha acceso il dibattito internazionale. L’ex presidente russo Dmitri Medvedev ha commentato su X con un attacco diretto a Zelensky:

“Il porco insolente ha finalmente ricevuto una bella sberla nello Studio Ovale. Trump ha ragione: il regime di Kiev sta giocando con la Terza Guerra Mondiale.”

Dall’altro lato, la ricercatrice di Chatham House, Olga Tokariuk, ha criticato duramente la condotta di Trump e del vicepresidente JD Vance, definendola “una tattica di bullismo totale”:

“Questa non è diplomazia, non è neutralità. È schierarsi con l’aggressore e cercare di finire la vittima.”

Una frattura insanabile tra USA e Ucraina?

L’inaspettato scontro tra Trump e Zelensky rappresenta un possibile punto di svolta nei rapporti tra Washington e Kiev. Con la guerra in Ucraina ancora in corso e il sostegno americano in bilico, il futuro delle relazioni tra i due Paesi appare più incerto che mai.