Carlo Gatti trovato morto in casa nel pavese, badante in carcere: le parole rivolte ai paramedici

Svolta nell’indagine per la morte di Carlo Gatti, l’anziano di 89 anni che domenica 5 febbraio è stato trovato morto nella sua abitazione nella frazione Ruino del comune Colli Verdi, in provincia di Pavia. I carabinieri hanno arrestato Liliana Barone, 45 anni, la badante del pensionato, già interrogata. La donna, spiegano i carabinieri in una nota, “è gravemente indiziata per il reato di omicidio”.

Colli Verdi, arrestata l’ex moglie del nipote di Carlo Gatti

La 45enne, ex moglie del nipote della vittima, era stata accompagnata in caserma a Voghera (Pavia) già ieri mattina, poco dopo il ritrovamento nella camera da letto del corpo dell’anziano con una ferita alla nuca, ed era stata interrogata per diverse ore.

“Liliana Barone è in stato confusionale. Ha riferito ai paramedici di aver provocato la morte di Gatti, senza spiegarne modalità e ragioni” – hanno spiegato i carabinieri. Sul posto i militari del Nucleo Investigativo di Pavia hanno eseguito i rilievi. La donna, che non ha risposto alle domande del pm, è stata portata in carcere a Vigevano.

‘É in stato confusionale, ai paramedici ha riferito di aver provocato la morte dell’uomo’

Le indagini sono ancora in corso. Molto dipenderà dall’autopsia sul corpo dell’anziano e dai rilievi del caso. Se la causa della morte è quasi certa esser la profonda contusione alla nuca, che ha causato il sanguinamento, ancora è da capire come sia stata provocata.