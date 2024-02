Colli Verdi, anziano trovato morto in un lago di sangue: badante in caserma

Un anziano di 89 anni è stato trovato morto domenica 4 febbraio nella sua abitazione in località Canavera della frazione Ruino del comune Colli Verdi, in provincia di Pavia, nell’Oltrepò Pavese. Il suo cadavere, in un lago di sangue, era a piedi del letto.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno avviato l’indagine con l’ipotesi di omicidio. La badante dell’uomo, una donna di 40 anni di nazionalità italiana, è stata accompagnata in caserma a Voghera (Pavia), per essere ascoltata dagli investigatori.

A scoprire il cadavere dell’ anziano 89enne sono stati alcuni parenti dell’uomo. Una volta entrati in casa, hanno raggiunto la sua camera da letto, ed hanno trovato il corpo con molto sangue attorno. Quando sono arrivati ​​sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo.

L’autopsia stabilirà con esattezza le cause della morte e anche l’ora presunta a cui risale il decesso. Da quanto è stato possibile accertare sino ad ora, l’anziano viveva solo ed era assistito da una badante italiana di 40 anni. La donna si trova ora alla caserma dei carabinieri di Voghera per essere ascoltata dagli investigatori.