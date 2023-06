Carrefour, 12 giorni di congedo per le dipendenti che soffrono di endometriosi dolorosa

Un giorno al mese di congedo retribuito per tutte le collaboratrici che soffrono di endometriosi dolorosa, per un totale di 12 giorni all’anno, dietro presentazione di certificato medico. È quanto introdotto da Carrefour, che in Italia conta circa 12.000 dipendenti tra sede e punti vendita, rivolto a tutte le donne che in azienda sono affette da questa patologia.

Con questa misura Carrefour Italia mira a far emergere la presenza di endometriosi tra le proprie collaboratrici, pari al 60% del totale dei dipendenti, e superare uno stigma che ancora grava su questo tema, attraverso uno strumento che aiuti ad affrontare con maggiore serenità una problematica di salute che influenza l’esperienza sul posto di lavoro.

Endometriosi dolorosa, malattia invalidante

Le donne che soffrono di endometriosi riferiscono dolore mestruale. Il dolore può essere cronico e persistente, con aggravamento durante il periodo mestruale. Alcune donne lamentano astenia e lieve ipertermia, che può accentuarsi in periodo mestruale, e fenomeni depressivi.

Il dolore durante i rapporti sessuali, e alla defecazione, a volte accompagnato dalla comparsa di sangue nelle urine o nelle feci è caratteristico della endometriosi del setto rettovaginale, chiamata anche endometriosi profonda infiltrante (deep infiltranting endometriosis, DIE). Altre volte i dolori si manifestano durante la minzione e sono caratteristici della endometriosi vescicale

L’endometriosi è causa di sub-fertilità o infertilità (30-40% dei casi) e l’impatto della malattia è alto ed è connesso alla riduzione della qualità della vita e ai costi diretti e indiretti.