Gianni Sperti balla con Tina al party per i 50 anni con tanti volti di Uomini e Donne e un’assente

Ha festeggiato con un party esclusivo i 50 anni a distanza di due mesi dal compleanno, il 12 aprile. Gianni Sperti ha scelto il Toma Beach di Pozzuoli per vivere una serata in allegria, sabato 17 giugno, a bordo piscina con le persone care.

Lavinia e Alessio e Ida e Alessandro presenti alla festa di Gianni Sperti con gli ex tronisti Salatino e Ranieri

All’appuntamento non poteva mancare Tina Cipollari che, per l’occasione, ha indossato un vestito verde acqua e si è scatenata in un ballo con l’amico opinionista. Alla serata hanno partecipato numerosi volti di Uomini e Donne. Tra questi una delle coppie nate nell’ultima edizione del people show, l’unica che al momento resiste visto anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono in crisi. Lavinia Mauro, con abito corto, è parsa affiatatissima con il suo Alessio Corvino.

Presente Ida Platano che ha avuto sempre un buon feeling con Gianni Sperti. Al fianco della siciliana il partner, il salernitano Alessandro Vicinanza, con il quale il rapporto procede a gonfie vele al di là di alcune voci incontrollate su presunte crisi.

Gemma Galgani assente al party di Pozzuoli

Superate le incomprensioni sono arrivati insieme, in Smart, gli ex tronisti Luca Salatino e Matteo Ranieri, entrambi single. Dopo l’esperienza al GF Vip lo chef ha chiuso da poco la relazione con Soraia Ceruti. Non è passata inosservata l’assenza di Gemma Galgani che, probabilmente, non ha potuto partecipare al party per impegni personali.