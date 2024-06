Cava de’ Tirreni, Francesco Pontone cade dallo scooter e muore dopo essere stato travolto da un’autobotte

Ancora una giovane vita spezzata per un incidente in moto sul territorio di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, a distanza di un mese del sinistro in cui ha perso la vita Gianluca Chiaiese.

Francesco Pontone è deceduto in un incidente all’altezza della stazione di Cava de’ Tirreni

Il 17enne Francesco Pontone è finito sotto le ruote di un autobotte all’altezza della rotatoria della stazione ferroviaria del centro metelliano. Secondo una prima ricostruzione il dramma si è verificato intorno alle 22:30 di lunedì 17 giugno in via XXV luglio il giovane si trovava in sella al mezzo con un altro ragazzo.

In fase di sorpasso lo scooter ha urtato un’auto che viaggiava nella stessa direzione. I due ragazzi sono sbattuti sull’asfalto con il 17enne che è stato travolto da un’autobotte che viaggiava in direzione opposta. Il conducente è sceso immediatamente per soccorrerlo ma è andato in panico alla vista del corpo del ragazzo, deceduto sul colpo. Nessuna conseguenza particolare per l’amico di Francesco Pontone.

Il 17enne è stato travolto da un’autobotte, era originario di Castel San Giorgio e giocava nell’Asd Academy Valle dell’Orco

Sul posto gli operatori del soccorso della Croce Azzurra che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 17enne originario di Castel San Giorgio. Dolore e sconforto nel comune della provincia di Salerno per la prematura scomparsa del giovane che giocava a calcio con l’Asd Academy Valle dell’Orco.

“Un ragazzo dal cuore d’oro ben voluto da tutti , un trascinatore in campo e fuori per i suoi compagni di squadra. Ti vogliamo bene Francesco e non ti dimenticheremo mai” – si legge sulla pagina Facebook del club diretto dal presidente Francesco D’Arco.