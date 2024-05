Salerno, Gianluca Chiaiese sbanda con la moto a Cava de’ Tirreni e muore: lascia moglie e due figli

Era in sella a uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del motociclo impattando contro la segnaletica verticale e finendo poi nella corsia del senso di marcia opposto mentre stava raggiungendo Nocera Inferiore. Gianluca Chiaiese non ce l’ha fatta.

L’incidente stradale, avvenuto a Cava de’ Tirreni (Salerno), è costato la vita al salernitano. Secondo quanto ricostruito, intorno all’1:20, il 36enne si trovava lungo la strada che collega Cava de’ Tirreni a Nocera Superiore quando, giunto a una intersezione in via XXV Luglio, c’è stata la caduta fatale dal mezzo.

Non risultano, al momento, coinvolti altri veicoli. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso. Rilievi e accertamenti sulla dinamica sono affidati ai poliziotti del commissariato di Cava de’ Tirreni.

Gianluca Chiaiese era originario di Salerno ed era molto conosciuto nel quartiere di Torrione dove era titolare di un centro riabilitativo specializzato in riabilitazione neurocognitiva. Il 36enne la moglie Feliciana Ferrara e i due figli Giulia e Carlotta, sconvolti così come i genitori dell’uomo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social.

I funerali a Salerno mercoledì 15 maggio nella Parrocchia del Gesù Redentore

“La vita è ingiusta, ingiusta per un bravo ragazzo come te. Sempre sorridente e simpatico con tutti, quanti ricordi. La nostra infanzia trascorsa ore ed ore vicino ad un calcetto, eri un ragazzo con una grande bontà” – il ricordo social dell’amico Salvatore Clemente. L’ultimo saluto mercoledì 15 maggio alle 17.30 nella Parrocchia del Gesù Redentore , al Quartiere Europa di Salerno.