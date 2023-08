Cetara, cade in acqua dopo essere stato colpito dall’elica della barca: la chiazza di sangue e la scomparsa

Avevano deciso di trascorrere una vigilia di Ferragosto in barca ma la gita in Costiera Amalfitana è finita tragicamente. Un 29enne della provincia di Salerno, C. M., è sprofondato nello specchio d’acqua tra Cetara e Erchie dopo essere stato colpito dall’elica dell’imbarcazione che aveva noleggiato con due amici. La comitiva era partita dal capoluogo di provincia campano.

L’incidente si è verificato intorno alle 16:30 di lunedì 14 agosto ed il corpo della vittima ancora non è stato rinvenuto. Il giovane ha lasciato una chiazza di sangue prima di scomparire. Le ricerche sono proseguite anche dopo che è calato il buio. Le ricerche andranno avanti fino a quando le condizioni del mare lo consentiranno.

Diversi i mezzi impegnati, tra loro anche un elicottero. Diversi i punti da chiarire: non è ancora noto infatti se il giovane si sia tuffato o se invece sia caduto incidentalmente in acqua, distratto dal telefono cellulare, dopo una brusca virata. Così come gli inquirenti sono al lavoro per accertare se il giovane nel cadere abbia urtato l’elica o il motore del natante venendone ferito a morte.

Nel tentativo di salvare la via al ventinovenne è rimasto lievemente ferito uno degli amici. L’incidente di Cetara macchia nuovamente di sangue la stagione estiva in Costiera Amalfitana, già turbata dalla collisione tra barche che il 3 agosto è costata la vita ad Adrienne Vaughan, la 45enne editrice statunitense di Bloomsbury vittima di un incidente al largo del fiordo di Furore.