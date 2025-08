Rocío Muñoz Morales punta all’affido esclusivo: separazione e alta tensione con Raoul Bova

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Bova-Rocio: la separazione si fa giudiziaria

Dopo oltre dodici anni di relazione, Rocío Muñoz Morales ha deciso di rompere definitivamente con Raoul Bova, depositando un ricorso per affido esclusivo e mantenimento delle figlie Luna e Alma. La scelta è stata affidata all’avvocato Antonio Conte, noto per aver seguito separazioni vip come quella di Totti e Ilary Blasi.

Il clamoroso scandalo mediatico

Il caso è scoppiato dopo che Fabrizio Corona ha diffuso online audio e messaggi attribuiti a Bova e alla modella Martina Ceretti, determinando una frattura mediatica immediata. La versione di Bova – che rivendica una separazione già avvenuta da tempo – è contestata dalla Muñoz Morales, che sostiene di aver continuato a convivere con lui quantomeno fino a maggio.

La battaglia legale sulla privacy

Per contrastare la pubblicazione indiscriminata di contenuti, Rocío ha autorizzato il suo ufficio stampa a intraprendere azione legale contro chiunque abbia diffuso accuse infondate, fra cui un presunto flirt con Stefano De Martino. Qualsiasi eventuale risarcimento sarà devoluto in beneficenza.

Parallelamente, Bova è rappresentato da Annamaria Bernardini de Pace, sua ex suocera, insieme all’avvocato David Leggi. I due hanno inviato diffide a Google, Meta, YouTube, TikTok, X, Ryanair e altre piattaforme, chiedendo rimozioni immediate e risarcimenti fino a mezzo milione di euro per la diffusione non autorizzata di contenuti privati.