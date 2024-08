Chi è Hannah Lynch: il femminismo, la poesia, i premi: il sogno spezzato sulla strada di Oxford

Hannah Lynch aveva solo 18 anni. L’ultima dispersa del bayesiano inabissatosi sui fondali di Porticello, avrebbe dovuto studiare Lingua e letteratura inglese all’Università di Oxford, avendo da poco terminato gli A-level.

La 18enne Hannah Lynch era l’ultima dispersa del naufragio del Bayesian al Porticello

Una studentessa modello che aveva ottenuto il diploma in una delle scuole più esclusive del Regno Unito si accingeva ad entrare a Oxford. La figlia del magnate americano Mike, l’ultima vittima del naufragio del Bayesian avvenuto a Porticello il cui corpo non è stato al momento ancora recuperato dai sommozzatori. Secondo quanto riportano diversi siti inglesi, tra cui il Times e The Independent, Hannah era iscritta alla Latymer Upper School di Hammersmith, una scuola privata di Londra, la cui retta costa circa 25 mila sterline l’anno. Amava tanto i libri e la poesia. Lo scorso anno aveva vinto il William C Smith Award, proprio per la poesia.

Era una vera e propria divoratrice di libri, particolarmente impegnata sui temi sociali come quello dei diritti delle donne. La sua media era molto alta e, in più occasioni, i genitori Mike Lynch e la madre Angela Bacares avevano anche fatto delle donazioni alla scuola frequentata in passato da ex allievi famosi come gli attori Hugh Grant e Alan Rickman.

Alcuni amici della giovane parlando di lei, al Times, la descrivono come una “supernova, determinata, ostinata e divertente”. Una sua ex compagna di scuola ha raccontato al The Indipendent di essere “incredibilmente sotto schock”. Aveva vinto un premio per il suo livello di inglese mentre frequentava il decimo anno alla prestigiosa Latymer Upper School. Era una femminista convinta.

La studentessa modello stava per iniziare il suo percorso all’Università di Oxford

In una nota ufficiale la famiglia Lynch ringrazia le autorità italiane. “Come componenti della famiglia

Lynch siamo Devastati, sotto shock e siamo confortati e sostenuti dai nostri familiari e amici. Il pensiero in questo momento è rivolto a tutte le persone colpite dalla tragedia. Ringraziamo sinceramente la guardia costiera italiana, i servizi di emergenza e tutti coloro che hanno contribuito al salvataggio. Chiediamo adesso – si legge ancora – che la nostra privacy sia rispettata in questo momento di incedibile dolore”.