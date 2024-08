Chi è Mike Lynch, il Bill Gates inglese tra i dispersi del veliero a Porticello

Tra i sei dispersi nel naufragio del veliero Bayesan a Porticello, nel Palermitano, c’è l’imprenditore Mike Lynch, noto come il Bill Gates inglese.

Sposato con Angela Bacares (tra i 22 salvati) e padre di due figlie, il 59enne ha fondato – dopo gli studi all’Università di Cambridge – nel 1996 con David Tabizel e Richard Gaunt “Autonomy Corporation”, azienda di software diventata in breve tempo tra le 100 migliori nel Regno Unito. Il tycoon Mike Lynch ha fondato Invoke Capital e successivamente, assieme a Invoke, ha creato la società di sicurezza informatica Darktrace. Figlio di un pompiere e di una infermiera, dopo la laurea il miliardario ha fondato aziende di software diventando una figura di riferimento nel mondo tech.

Nell’ottobre del 2011 Autonomy è stata venduta alla Hewlett-Packard per poco più di 11 miliardi di dollari: in merito a questa cessione, ha dovuto affrontare un lungo processo per frode, oltre all’estradizione negli Stati Uniti assieme a Stephen Chamberlain, ex vicepresidente delle Finanze di Autonomia.

I due erano accusati di aver gonfiato artificialmente il valore di Autonomy. Davanti alla corte di San Francisco, il magnate britannico – che ha sempre respinto ogni accusa a suo carico, al pari di Chamberlain – ha dovuto affrontare 15 capi di imputazione in merito a frode telematica e cospirazione. Il 6 giugno scorso la corte ha dichiarato Lynch non colpevole.