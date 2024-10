Chi l’ha visto, la 13enne Ginevra ritrovata a Firenze in diretta tv dopo l’appello della madre

É stata ritrovata in diretta tv dopo l’allarme lanciato dalla madre a Chi l’ha visto. La 13enne Ginevra si era allontanata dalla sua abitazione di Firenze, in zona Novoli, intorno alle 17:00 domenica 13 ottobre dicendo alla madre che andava da un amica.

Da allora non si avevano più notizie di lei. Il cellulare dell’adolescente è stato trovato sull’autobus, probabilmente lasciato lì dalla ragazza per non farsi localizzare. “Era già successo altre volte ed è diventata abbastanza esperta su questa situazione di scappare. Sa che la mamma la vuole aiutare per tutte le cattive compagnie che sta frequentando. É ancora piccola” – aveva riferito la madre durante il collegamento con Federica Sciarelli. “Ho visto un video sui social con la mano fasciata. Non so cosa sta facendo e non vorrei che si fosse fatta male. Vorrei solo aiutarla, ci sono io Ginevra”.

Ritrovata in un’abitazione con due coetanei dopo la segnalazione di un telespettatore

Alla fine la tredicenne è stata rintracciata grazie alla segnalazione di un telespettatore. Ginevra è stata trovata in un’abitazione con altri due coetanei. Sul posto anche la polizia di stato con mamma Liliana che l’ha immediatamente raggiunta ed ha comunicato la lieta notizia del ritrovamento della tredicenne. “É qui con me. Ringrazio la trasmissione per quello che ha fatto, i telespettatori e la polizia di stato”.