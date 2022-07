Chi l’ha visto, 16enne vede i genitori a Tivoli e non rientra in casa famiglia: l’appello della madre

“É da una settimana che non ho notizie di mio figlio”. La madre di Riccardo, un ragazzo di 16 anni originario di Tivoli, ha lanciato un appello nel corso della puntata del 29 giugno di Chi l’ha visto.

Riccardo avrebbe dovuto incontrare degli amici prima di rientrare a L’Aquila

“L’ultima volta l’ho visto 7 giorni (22 giugno) fa alle 15:30 a Tivoli, lui era uscito dalla casa famiglia a L’Aquila e mi ha telefonato per dirmi che mi avrebbe fatto un saluto. Ci siamo visti, ci siamo abbracciati e conversato per 10 minuti. É arrivato anche il papà che poi è andato via prima”. Riccardo ha riferito a mamma Cristina che avrebbe incontrato degli amici prima di rientrare a L’Aquila. “Mi ha detto che un operatore sarebbe andato a prenderlo a L’Aquila per rientrare in Casa Famiglia alle 20:30″.

La donna si è poi rivolta al figlio. “Tutto si sta risolvendo, mamma ha messo in moto tante situazioni e a breve tornate a casa sia tu che Gabriele. Ti aspettiamo a braccia aperte”. La madre ha precisato che il cellulare del 16enne è spento dal giorno della scomparsa (22 giugno). “Spero sia nei dintorni, Riccardo non ha mai fatto una cosa del genere. É sensibilissimo e si preoccupa sempre della famiglia” – ha aggiunto Cristina che, durante l’intervento a Chi l’ha visto, ha riferito che il giovane non ha inviato messaggi neanche alla comunità.

L’appello di mamma Cristina a Chi l’ha visto: ‘Tutto si sta risolvendo’

“Io avevo detto di di tagliare i capelli e che gli avrei fatto la videochiamata per vederlo ma la sera il telefono era spento ed anche la mattina dopo era irraggiungibile. Il pomeriggio mi sono preoccupato ed ho contattato la struttura che mi ha detto che non era rientrato. Tra l’altro non avevo ricevuto nessuna comunicazione in merito”.