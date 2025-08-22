Buon onomastico Fabrizio e Filiberto oggi 22 agosto: immagini di auguri da condividere

Si festeggiano oggi, 22 agosto, San Fabrizio e Filiberto. Venerati come Santi della chiesa cattolica e, secondo le poche informazioni, i due cristiani di origine spagnole furono martirizzati a Toledo.

Fabrizio e Filiberto furono martirizzati a Toledo

Per la prima volta i loro nomi vengono menzionati nel Messale e nell’appendice al breviario per il rito mozarabico fatti stampare nel 1500 e nel 1506 dal cardinale Francesco Jiménez di Cisneros, e figurano successivamente nella editio princeps del Martirologio Romano (dove sono citati solo come martiri, senza altre indicazioni). Alcuni documenti sui due santi sarebbero stati conservati nella chiesa di Santa Maria de Toledo come evidenziato dal cardinale ed esperto di storia Cesare Baronio precisando di tali scritti, però, non c’è più traccia.

Le reliquie del santo martire Fabrizio sono venerate nella chiesa di Sant’Andrea di Chelles, Diocesi di Meaux. Va notato che san Filiberto potrebbe essere la stessa persona di un santo omonimo, ricordato come primo abate di Jumiègas.

Significato e diffusione del nome Fabrizio in Italia

Significato del nome. Deriva dal gentilizio latino Fabricius, tipico della gens Fabricia. Dal punto di vista etimologico viene ricondotto al termine latino faber: artefice, fabbro. Altre fonti, però, ipotizzano origini etrusche dal significato incerto. In Italia oltre 110.000 persone portano il nome di Fabrizio. La percentuale maggiore è al nord (55%), seguono il centro (40%) e il sud (8%).

Buon onomastico Fabrizio 22 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 22 agosto, in occasione della ricorrenza di San Fabrizio in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Fabrizio. Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri da inviare via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Fabrizio.