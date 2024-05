Chiara Ariu, l’amato Jack Russel Milo aggredito e ucciso da pastore tedesco: ‘Era libero’

“Un’ennesima tragedia che poteva essere evitata con normative più’ severe, più interesse da parte dello Stato e più’ consapevolezza da parte dei proprietari di cani”. Lo afferma, in una nota, l’Associazione L’Altra Parte del Guinzaglio per chiedere giustizia per Milo, la sua proprietaria Chiara Ariu “e per tutte le vittime dell’incoscienza dell’uomo e del menefreghismo delle Istituzioni”.

L’associazione L’Altra Parte del Guinzaglio al fianco di Chiara Ariu dopo l’aggressione mortale al Jack Russel Milo

L’associazione di volontariato fa riferimento a quanto successo sull’Isola D’Elba lunedì 6 maggio, in tarda mattinata, dove un pastore tedesco condotto senza collare e senza guinzaglio dai suoi proprietari ha aggredito e ucciso Milo – piccolo e amatissimo Jack Russell di 5 anni – davanti agli occhi sconcertati della sua proprietaria Chiara che ha fatto di tutto per difenderlo e che ora è in stato di shock”.

A causa dell’aggressione, Milo ha riportato gravissime ferite che, nonostante un intervento chirurgico, lo hanno portato al decesso tra atroci sofferenze. “Milo era una piccola star dei social: era infatti l’amatissimo compagno di vita di Chiara Ariu , classe 1998, dottoressa in Allevamento e Benessere animale che, con i suoi 90mila follower. Su Instagram, è una vera e propria influencer del benessere animale”.

Su Instagram e TikTok, Chiara spiega ai suoi follower come comunicare correttamente con i nostri amici a quattro zampe. “Milo era un Jack Russell arrivato in Italia dall’est Europa per essere venduto in un negozio di Brescia senza pedigree a chi poi lo ha tenuto alla catena e maltrattato per sette mesi, fino a quando ha avuto la fortuna di incrociare la strada di Chiara che lo ha adottato e letteralmente salvato e con cui ha trascorso 5 anni di amore e condivisione totale” – si legge nella nota de L’Altra Parte del Guinzaglio.

Milo era diventato una star sui social, l’influencer racconta sui social come comunicare correttamente con gli amici a 4 zampe

“Durante una normalissima passeggiata, l’amore più grande della mia vita è stato aggredito e ucciso da un cane libero di 50 kg. Mentre il mio cane era al guinzaglio. La situazione dei cani liberi senza controllo sta seriamente sfuggendo di mano. Oggi è successo a me, domani potrà succedere al tuo cane. Se ne deve parlare. Le persone devono capire che la battaglia non è solo per i cani, non è una battaglia che include solamente le persone che sanno quanto un cane può darti amore”.