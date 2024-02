Soresina, pastore tedesco si avvicina alla figlia: il padre lo colpisce con un badile e uccide Jack

Ha ucciso un pastore tedesco a Soresina, in provincia di Cremona, per difendere la figlia. La vicenda del cane Jack è stata ricostruita da La Provincia di Cremona. L’animale era stato affidato ai veterinari lo scorso novembre per il suo carattere difficile che lo portavano ad essere aggressivo.

Il pastore tedesco Jack aveva sbranato un cagnolino e per un periodo era stato affidato ai veterinari

Il provvedimento era stato preso dopo che aveva sbranato un cagnolino ed essersi scagliato contro i proprietari. Dopo poco è rientrato a casa ma con riserva e puntuali prescrizioni per i proprietari del pastore tedesco.

Pochi giorni fa Jack è scappato dal cortile di casa e quando è arrivato nel quartiere residenziale di via D’Annunzio, a Soresina, ed è entrato nel giardino di un’abitazione dove si è trovato di fronte la bambina.

L’animale è scappato nuovamente dal cortile: il papà l’ha colpito con un badile per difendere la figlia, rischia denuncia

Il padre della piccola, visto l’atteggiamento aggressivo, l’ha colpito in testa con un badile per tenerlo lontano. Colpo che si è rivelato fatale. L’animale è stato soccorso dai veterinari e portato in clinica ancora vivo ma nonostante le cure non ce l’ha fatta. L’uomo che l’ha colpito per difendere la figlia ora rischia una denuncia.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA presenterà un esposto contro l’uccisore del cane con l’ipotesi di reato di maltrattamento di animale. “Un cane si scaccia non si ammazza a badilate – scrivono gli animalisti.