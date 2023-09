Mukhtar, un monumento a Yalta per ricordare il cane artista che ha atteso per 12 anni il padrone

Per lunghi 12 anni si appoggiava al parapetto che si affaccia sul Mar Nero nella città di Yalta, in Crimea, ed attendeva con lo sguardo triste il ritorno del padrone. Come faceva ogni giorno fino a quando non è scomparso. Il pastore tedesco Mukhtar viveva nella speranza di rivederlo e quel suo gesto d’amore aveva conquistato tutti o quasi.

La commovente storia di Mukhtar, l’Hachiko di Crimea che ha atteso per 12 anni il ritorno del padrone e rischiato l’eutanasia

Ad agosto l’Hachiko di Crimea, com’è stato ribattezzato, ha raggiunto in cielo l’amato padrone e i funzionari locali, interpretando il sentimento comune, hanno deciso di fare qualcosa per rendere immortale il ricordo dell’amato pastore tedesco che si era fatto apprezzare anche per le sue abilità canore. Sarà infatti realizzata una composizione scultorea nel luogo dove ha atteso il ritorno del primo proprietario.

A lungo Mukhtar ha girato senza guinzaglio ed ha vissuto da randagio. A qualcuno quel dolce cagnone aveva iniziato a dare fastidio al punto di essere segnalato alle autorità competenti e rischiare l’eutanasia.

Salvato da un musicista di strada: ha conquistato Yalta esibendosi con lui, ora la città vuol ricordarlo con un’opera

A dargli una nuova vita ci ha pensato il musicista di strada Viktor Malinovski, un trombettista, che ha deciso di prendersene cura. Il pastore tedesco ha rimesso collare e guinzaglio ma ha anche trovato tanto affetto e scoperto una vena artistica.

Mukhtar ha accompagnato le esibizioni di Malinovski con guaiti e abbaiando. Nel 2021 aveva subito anche un avvelenamento e si era salvato per miracolo. L’altra cagnolina, Belle, del musicista non era sopravvissuta. Per tutti era una star e lui apprezzava, senza però mai dimenticare il padrone che ha aspettato fino alla fine dei suoi giorni rivolgendo lo sguardo al mare.