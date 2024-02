Aggredita e uccisa dal suo maremmano: Mercatino Conca in lutto per Gianna Canova

Un ‘anziana è stata aggredita, gettata a terra e uccisa dal proprio cane maremmano. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio nelle campagne di Mercatino Conca, in provincia di Pesaro Urbino.

Gianna Canova uccisa a 80 anni dal maremmano sotto lo sguardo del marito

La tragedia è avvenuta intorno alle 17:30 sotto gli occhi del marito della donna, Italo Schiavi, che ha chiamato il 118 e riportato il cane nel recinto. Da 7 anni era proprietario dell’animale che dopo l’aggressione è diventato subito mansueto. All’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare per Gianna Canova, 80 anni, residente da anni a Mercatino Conca. Il cane è stato preso in consegna dai veterinari dell’Ast e verrà probabilmente abbattuto. Il marito di Gianna Canova era conosciuto in paese perché prima di ritirarsi nella campagna di Mercatino Conca lavorava come imprenditore nel settore dell’abbigliamento.

Il sindaco di Mercatino Conca: ‘Non si tratta di destino o coincidenze, certi animali sono potenzialmente un’arma’

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri per le indagini ma la ricostruzione sembra chiara. Il sindaco del paese Omar Lavanna combatte da anni mediante ordinanze di cattura, la pratica di lasciare cani pericolosi senza guinzaglio in quanto zona di campagna. “Mentre è ancora in corso a Piandicastello la seconda ordinanza con cui vengono sottratti complessivamente dieci cani di razza Pitbull al proprietario rivelatosi incapace di gestirli adeguatamente, un fatto gravissimo sconvolge la nostra piccola comunità.

In località Cà Nova una signora è stata aggredita e uccisa dal suo stesso cane. Non si tratta di destino o coincidenze, certi animali sono potenzialmente un’arma che richiede adeguatezza e senso di responsabilità. Sincere condoglianze al marito Italo, serva di esperienza a tutti noi” – ha scritto il sindaco in una nota.