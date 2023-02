Christian Atsu trovato morto tra le macerie ad Antiochia, l’ultimo gol poche ore prima del terremoto

L’attaccante della nazionale ghanese Christian Atsu, 31 anni, è stato trovato morto durante le ricerche tra le macerie in Turchia. Ha giocato in Premier League con Chelsea e Newcastle.

Il corpo di Christian Atsu rinvenuto tra le rovine dell’edificio di 12 piani dove viveva

Le squadre di ricerca hanno recuperato il corpo dell’attaccante tra le rovine di un lussuoso edificio di 12 piani dove viveva nella città di Antakya (Antiochia), nella provincia di Hatay. A confermare la tragica notizia è stato il manager Murat Uzunmehmet all’agenzia di stampa privata DHA.

Atsu è entrato a far parte del club turco Hatayspor a settembre e ha segnato il gol della vittoria per la sua nuova squadra in una partita di campionato in casa contro il Kasimpaşa SK il 5 febbraio poche ore prima del terremoto che ha colpito la Turchia del sud alle prime luci del 6 febbraio.

L’attaccante ghanese militava nell’Hatayspor: il 5 febbraio aveva gioito per il gol contro il Kasimpasa

Antiochia, la città del club Hatayspor, si trova nella regione meridionale della Turchia più colpita dal terremoto. I dirigenti hanno riferito che il corpo di Atsu è stato rimpatriato in Ghana. “Non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza” – si legge su Twitter.

“Il calcio ghanese ha perso uno dei suoi migliori ambasciatori e personale, uno che sarà difficile da sostituire. Ci mancherà molto”. Poche ore dopo il sisma era stata diffusa la notizia del suo ritrovamento poi smentita. Atsu aveva collezionato 65 presenze per il Ghana segnando al suo debutto, a 20 anni, nel 2012.

Christian Atsu, tre presenze a Brasile 2014 e la Coppa d’Africa sfiorata

Ha fatto parte della squadra del Ghana alla Coppa del Mondo 2014 in Brasile (collezionando 3 presenze) ed è stato tra i protagonisti della Coppa d’Africa 2015 segnando due gol nei quarti di finale. Il Ghana poi perse in finale ai calci di rigore con la Costa d’Avorio. Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,8 nel sud-est della Turchia e nel nord della Siria ha superato le 43.000 venerdì.