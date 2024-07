Clelia Ditano prende l’ascensore e cade nel vuoto: choc a Fasano per la tragica morte della 25enne

Una ragazza di 25 anni è morta a Fasano, in provincia di Brindisi, dopo essere caduta alle prime ore del 1° luglio all’interno di un vano ascensore in una palazzina di proprietà di Arca Nord Salento (ex Iacp), situato in via Saragat 170, con ingresso anche in via Piave.

Clelia Ditano è precipitata nel vano ascensore dal 4° piano, la cabina non era risalita: disposto il sequestro

Clelia Ditano si trovava al quarto piano, avrebbe richiesto l’ascensore ma dopo aver aperto la porta è caduta nel vuoto, in quanto secondo una prima ricostruzione, la cabina non sarebbe risalita. Sul posto ci sono i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane. Il volo di dieci metri le è stato fatale. La ragazza è caduta sul tetto dell’ascensore, fermo al 1° piano.

Clelia Ditano e morta tragicamente a Fasano

Sul posto i carabinieri della compagnia di Fasano che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’impianto elevatore della palazzina fra via Saragat e via Piave è stato posto sotto sequestro. Costernazione e incredulità per l’assurda morte di Clelia Ditano, una ragazza solare e piena di vita. Tanti i messaggi condivisi sul suo profilo Facebook appena si è diffusa la ferale notizia del decesso. Aveva studiato all’IPSSAR Alberghiero.