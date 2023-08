Cordovado, ex militare gira in strada con le armi, poi si barrica in casa e condivide video allarmanti

Era stato disposto il sequestro delle armi sportive che deteneva in quanto non aveva depositato il certificato di idoneità psicofisica ed erano stati depositati esposti in quanto aveva dato segnali di squilibrio mentale. L’uomo, un ex militare di 55 anni, si è barricato nella sua casa di Cordovado, in provincia di Pordenone, mercoledì 30 agosto.

Cordovado, il 55enne avrebbe dovuto consegnare le armi che deteneva perché non aveva depositato certificato di idoneità

Secondo un testimone girava a torso nudo con una pistola in pugno ed un’altra dietro la schiena già alle 6:30. Poi ha quasi bloccato un camion ed ha urlato contro alcuni concittadini davanti alla farmacia. É rientrato in casa mentre le forze dell’ordine, allertate da alcuni residenti, lo stavano raggiungendo. La palazzina è stata sgomberata e le utenze, gas e luce, sono state interrotte per il timore di gesti estremi. Poi è iniziata una lunga trattativa con il 55enne, sottotenente originario di San Donà di Piave, che ha utilizzato i social media per dialogare con i negoziatori e forse con una platea decisamente più ampia.

Nel secondo video l’uomo si rivolge a Marco – evidentemente il nome della persone che sta cercando di convincerlo a consegnarsi- chiedendogli di mettersi nei suoi panni e accusa le forze dell’ordine di aver reagito in modo sproporzionato nella situazione, anche perché sostiene di non aveva manifestato intenti violenti. Entrambi i video sono di grande impatto e suggestione.

In strada con le armi prima di barricarsi in casa e trattare con le forze dell’ordine via social: ‘Mi istigate al suicidio’

Nel primo l’uomo, residente a Cordovado, accende e spegne più volte una luce inquadrandosi chiaramente il volto, che a volte appare nella penombra a volte illuminato da una buona fonte di luce. Nel secondo, invece, tutto è avvolto nel buio e si sente soltanto la sua voce. Da molte ore, infatti, all’abitazione è stata staccata l’alimentazione elettrica. Il militare tenta nei suoi monologhi di colpevolizzare il o i suoi interlocutori (tra cui un maresciallo dei carabinieri) facendo capire che con la loro azione (e forse un eventuale blitz) lo stanno inducendo al suicidio.

Più volte sottolinea anche di non aver alcuna intenzione di usare le armi contro qualcuno, né di commettere una azione violenta. Sullo stesso canale YouTube l’uomo aveva postato altri video nelle settimane scorse, alcuni dei quali avevano indotto le forze dell’ordine a intervenire con i reparti speciali per sequestrargli le armi.