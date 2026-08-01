Si ferma per un guasto all’auto e scende a controllare il motore: Cristian Pascoletti travolto e ucciso sulla Pontebbana

Il tragico incidente sulla strada statale 13 Pontebbana

La vittima aveva 41 anni e viveva a Bordano, l’impatto è stato fatale davanti agli occhi dell’amico che viaggiava con lui

Una semplice sosta per verificare un sospetto guasto all’auto si è trasformata in una tragedia. Cristian Pascoletti, 41 anni, residente a Bordano, ha perso la vita nella tarda mattinata di sabato 1 agosto lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Moggio Udinese, dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava fuori dal proprio veicolo.

L’uomo è morto sul colpo. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario, giunto rapidamente sul posto con ambulanze ed elisoccorso.

Si era fermato per un sospetto guasto al motore

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, ancora al vaglio degli investigatori, Pascoletti stava percorrendo la statale quando avrebbe avvertito alcuni rumori anomali provenire dal motore della sua vettura.

Per questo motivo avrebbe deciso di accostare lungo la carreggiata e scendere dall’auto per capire l’origine del problema.

Proprio in quei drammatici istanti sarebbe sopraggiunta un’altra automobile che lo ha investito in pieno.

L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivenza.

L’amico ha assistito alla tragedia

In auto con il 41enne viaggiava anche un amico, rimasto fortunatamente illeso ma profondamente sconvolto per aver assistito alla scena.

Sarebbe stato proprio lui a fornire ai carabinieri i primi elementi utili per ricostruire l’accaduto, confermando che la sosta era stata causata da un problema meccanico.

Sotto choc anche il conducente della vettura che ha investito Pascoletti. L’uomo si è fermato immediatamente dopo l’impatto, ha prestato i primi soccorsi e ha lanciato l’allarme chiamando il 112.

Entrambi sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario.

Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, inviati dalla centrale operativa Sores FVG, con due ambulanze e l’elisoccorso.

Nonostante la tempestività dell’intervento, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 41enne.

Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e verificare ogni dettaglio dell’investimento.