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Travolta e uccisa sulla Pontebbana davanti alla cugina: Ekaterine Jajvani lascia un figlio di 5 anni

DiRedazione

Pubblicato: 28 Mag, 2026 - ore: 20:44 #incidente, #Pontebbana, #Tricesimo
Il luogo del tragico incidenteIl luogo del tragico incidente

La 33enne, residente nel Friuli Venezia Giulia, è morta dopo essere stata investita lungo la Statale 13 a Tricesimo. Il conducente si è fermato subito dopo l’impatto

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Reana del Rojale e l’intero Friuli. Ekaterine Jajvani, cittadina georgiana di 33 anni e madre di un bambino di appena cinque anni, è morta nella tarda serata di ieri dopo essere stata investita da un’auto lungo la Statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Tricesimo, in provincia di Udine.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 in via Roma e, secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la carreggiata insieme a una cugina quando è stata travolta da un’utilitaria guidata da un giovane friulano di 26 anni.

L’impatto devastante e i soccorsi inutili

L’urto è stato violentissimo.

Secondo quanto emerso, la 33enne sarebbe stata sbalzata sull’asfalto per diverse decine di metri dopo l’impatto con la vettura.

La cugina che si trovava con lei è riuscita a evitare l’auto per pochi istanti, ma ha assistito alla scena rimanendo sotto choc.

Il conducente della macchina si è fermato immediatamente dopo l’incidente per prestare soccorso e lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma per la giovane mamma non c’è stato nulla da fare.

Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi e la donna sarebbe morta praticamente sul colpo.

Chi era Ekaterine Jajvani

La vittima viveva a Reanuzza, frazione del comune di Reana del Rojale, dove si era costruita una vita insieme alla sua famiglia.

La notizia della morte di Ekaterine Jajvani si è diffusa rapidamente nella comunità locale, lasciando sgomento tra conoscenti e amici.

La donna lascia un figlio piccolo di circa cinque anni.

Un dettaglio che ha reso ancora più dolorosa una tragedia avvenuta in pochi istanti lungo una delle arterie più trafficate della zona.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’attraversamento sarebbe avvenuto fuori dalle strisce pedonali, ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire nel dettaglio ogni aspetto dell’investimento.

Il conducente dell’utilitaria, rimasto illeso, risulta attualmente indagato per omicidio stradale come previsto dalla procedura in casi simili.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la velocità del veicolo, la visibilità lungo quel tratto della Pontebbana e le condizioni in cui è avvenuto l’attraversamento.

Una nuova tragedia sulla Statale 13

L’incidente riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza lungo la Statale 13 Pontebbana, strada già teatro in passato di numerosi incidenti anche molto gravi.

Una tragedia che lascia una famiglia distrutta e un bambino di cinque anni senza la propria madre.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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