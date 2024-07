Crollo Scampia, si prega per le piccole Patrizia e Mia: sono gravissime, aperta inchiesta

Due dei sette bambini feriti nel crollo della Vela Celeste di Scampia sono in gravissime condizioni. Lo rende noto l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon in un bollettino medico. In particolare, a seguito di crollo del ballatoio a Scampia (Napoli), sono giunti dalle ore 1:23 alle 3:30, presso il Pronto Soccorso del Presidio Santobono, sette pazienti pediatrici tra i due ei dieci anni con fratture multiple, contusioni e diverse lesioni d’organo.

Crollo Vela Celeste di Scampia: Mia sottoposta ad un delicato intervento, grave edema cerebrale per Patrizia

“Due delle sette piccole pazienti, Patrizia e Mia, rispettivamente di 7 e 4 anni sono in gravissime condizioni per lesioni multiple del cranio e, attualmente, sono ricoverate in rianimazione con prognosi riservata. Mia è stata sottoposta nella notte ad intervento neurochirurgo per il monitoraggio della pressione intracranica, presenta emorragia subaracnoidea, frattura della teca cranica e versa in condizioni cliniche gravissime, con prognosi riservata.

Patrizia ha una frattura infossata cranica e grave edema cerebrale. È stata sottoposto ad intervento di craniectomia decompressa nella notte e impianto di sensore per il monitoraggio della pressione intracranica. “Attualmente è emodinamicamente instabile e versa in condizioni cliniche gravissime con prognosi riservata”.

800 le persone sfollate, chiesta la collaborazione degli istituti scolastici per ospitare gli evacuati

Nel crollo sono deceduti 29enne Roberto Abbruzzo, lavorava in una macelleria ed era papà di una bimba, e della 35enne Margherita Della Ragione. Tredici i feriti. Sono 800 le persone evacuate dalla Vela Celeste di Scampia a Napoli dopo il crollo della scorsa notte. Di questi 300 sono minori. A rendere noto il prefetto partenopeo, Michele Di Bari, che è tornato nella zona per un sopralluogo.

Data la necessità di assicurare alle persone una sistemazione sicura, l’Assessora Maura Striano ha richiesto ai dirigenti degli Istituti scolastici di proprietà del Comune di Napoli la dovuta collaborazione per accogliere, in via temporanea, gli sfollati nelle palestre degli Istituti”. Durante la conferenza stampa a Palazzo San Giacomo il sindaco Gaetano Manfredi ha riferito che delle squadre di tecnici sono al lavoro “per valutare quali sono le opportunità di rientro di alcuni nuclei familiari” alla Vela Celeste di Scampia.

Sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali, aperta inchiesta

Il sindaco di Napoli ha riferito che sarà proclamato lutto cittadino il giorno dei funerali delle vittime. Nel frattempo la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo di inchiesta. Ha già preso parte ai primi sopralluoghi avvenuti il ​​nottata il pm di turno Antonella Fratello, che sta curando le prime fasi dell’indagine con l’ausilio della Polizia di Stato. Si procede per crollo colposo e omicidio colposo.