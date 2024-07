Crollo ballatoio Vela Celeste a Scampia, due morti: identificato Roberto Abbruzzese, 13 feriti (VIDEO)

Si aggrava il bilancio del crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia a Napoli. Secondo i dati forniti dal prefetto Michele di Bari, i morti sono due e 13 i feriti, tra cui sette bambini. Identificata nella notte una delle vittime. Si tratta del 28enne Roberto Abbruzzese, lavorava in una macelleria. Tra i feriti due versano in gravi condizioni.

Intorno alle 22:30 di lunedì 22 luglio un boato, distintamente udito dai residenti, avrebbe di poco anticipato il cedimento. Sul posto polizia, carabinieri, militari dell’esercito, vigili del fuoco e una decina di ambulanze.

Nel crollo del ballatoio nella Vela Celeste è deceduto il macellaio 28enne Roberto Abbruzzese, diversi bimbi tra i feriti

Presenti anche agenti della polizia municipale. I soccorsi sono ancora in corso: si scava ed al contemporaneo si cerca di mettere in sicurezza l’area. Tante le persone accorse dalle altre Vele, dai palazzi dei lotti adiacenti e c’è chi è arrivato in auto anche da altri quartieri e paesi limitrofi: tutti hanno in mano un cellulare per cercare di contattare parenti e conoscenti che mancano ancora all’appello.

Volontari e personale sanitario, insieme alle forze dell’ordine, sono impegnati ad evacuare lo stabile: famiglie con bambini in lacrime o addormentati, anziani e giovani camminano abbracciandosi e aggiornandosi. Qualcuno è medicato sul posto. Diverse le persone che hanno avuto dei malori. L’intera Vela celeste si presenta transennata da lamiere che delimitano l’area di un cantiere dove sono in corso lavori idrici e fognari.

Un boato prima del crollo a Scampia: malori tra i residenti, la disperata ricerca dei familiari tra le macerie

Dopo la tragedia avvenuta nella Vela Celeste a Scampia , il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente attivato il Ccs, centro coordinamento soccorsi. A fianco a lui il sindaco di Napoli. Gaetano Manfredi, con il quale è stato impegnato in un sopralluogo sul posto e tutte le componenti del centro coordinamento soccorsi.

Ad aprile scorso era stato annunciato il piano di rigenerazione urbana dell’amministrazione Manfredi relativo alle Vele di Scampia con i lavori di riqualificazione della Vela B (la cosiddetta ‘Vela Celeste’) con uno stanziamento di circa 18 milioni di euro all’interno del Piano Periferia.